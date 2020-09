VGP investiert erstmalig in Mecklenburg-Vorpommern

Die VGP Gruppe plant mit der Entwicklung eines Gewerbeparks im Gewerbegebiet Brinckmansdorf in Rostock ihr erstes Projekt in Mecklenburg-Vorpommern. Claus Ruhe Madsen, Oberbu╠łrgermeister der Hanse- und Universita╠łtsstadt Rostock, glaubt an das neue Projekt: ÔÇ×Mit VGP haben wir einen verla╠łsslichen und professionellen Partner an unserer Seite, mit dem wir gemeinsam die Wirtschaftsregion Rostock weiter sta╠łrken ko╠łnnen.ÔÇť

Der neu entstehende Park liegt auf einer Grundstu╠łcksfla╠łche von circa 200.000 m┬▓ und soll, vorbehaltlich noch ausstehender Genehmigungen, nach Fertigstellung knapp 100.000 m┬▓ vermietbare Fla╠łchen bieten. Neben ma├čgeschneiderten Lo╠łsungen fu╠łr gro├če Logistikbetriebe sollen auch kleine Einheiten ab ca. 1.000 m┬▓ zur Vermietung angeboten werden, die fu╠łr logistische, industrielle und gewerbliche Aktivita╠łten geeignet sind.



Die Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur ist ausgezeichnet. Das Projekt in der Timmermanstraat im Gewerbegebiet Brinkmansdorf liegt nur wenige Autominuten vom Zentrum der Hanse- und Universita╠łtsstadt Rostock entfernt, die mit knapp 210.000 Einwohnern das wirtschaftliche Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns ist. Der Park liegt direkt an der E55/A19 zwischen den Ausfahrten 6 (Rostock-Ost) und 7 (Rostock-Su╠łd).