Cookie Fehler:

Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.

Immobilien-Nachrichten » Wohnen
   
    Drucken Drucken  Diesen Artikel zu den Favoriten hinzufügen Favoriten

Off-Market-Deal

VGP Immobilien übernimmt Wohnanlage bei Jena

Die VGP Immobilien GmbH aus Markt Schwaben hat in Bürgel bei Jena eine Wohnanlage mit 68 Einheiten, Garagen und Außenstellplätzen von einer Hamburger Stiftung erworben. Die Liegenschaft zeichnet sich durch eine solide Bauqualität, eine nachhaltige Vermietungssituation und ihre Lage im Einzugsgebiet der Universitätsstadt Jena aus. Der Verkauf wurde off-market und innerhalb kurzer Zeit abgewickelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Vermittelt wurde die Transaktion vom Hamburger Maklerunternehmen Wittlinger & Co.

.