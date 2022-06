VGP gewinnt Malindo als neuen Mieter für VGP Park Berlin

VGP hat mit der Malindo GmbH einen weiteren Mieter für seinen VGP Park Berlin in Ludwigsfelde gewinnen können. Das in Berlin ansässige technologieorientiertes Logistikunternehmen mietet insgesamt 16.000 m² Logistikfläche. Neben dem Abschluss im Speckgürtel Berlins meldet der Logistikimmobilienentwickler zudem noch einen großvolumigen Abschluss in seinem niederländischen Logistikpark Nijmegen über 62.000 m².

Anmietung im Speckgürtel von Berlin

Die Malindo GmbH hat im 160.000 m² großen VGP Park Berlin am Uferring 3 eine Fläche von rund 16.000 m² angemietet, um ihre Logistikaktivitäten eigenständig abwickeln zu können und dem Wachstum des Unternehmens Rechnung zu tragen. Der Standort bietet neben einem qualitativ hochwertigen Gebäude modernste IT-Infrastruktur sowie E-Ladesäulen. Darüber hinaus ist eine Photovoltaikanlage geplant. Insgesamt erwartet Malindo, jährlich rund eine Million Retouren an dem neuen Standort zu verarbeiten. Geplantes Bezugsdatum ist der 1. Juni 2022.



Der VGP Park Berlin liegt direkt an der Bundesstraße 101. Zwischen Ludwigsfelde und Berlin bietet der Gewerbepark eine ideale Anbindung an die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, die mit ihren rund sechs Millionen Einwohnern zu einer der bedeutendsten Metropolregionen Deutschlands zählt. „Dank seiner verkehrsgünstigen Lage direkt an der B101 und hervorragenden technologischen Infrastruktur bietet der Standort die idealen Voraussetzungen für Malindo, um sein Wachstum weiter auszubauen", kommentiert Darius Scheible, einer der beiden deutschen Geschäftsführer von VGP, den neuen Mietvertrag.



VGP Park Nijmegen voll vermietet

Neben der Anmietung in Deutschland konnte das VGP-Team auch in den Niederlanden einen großvolumigen Mietvertrag zeichnen. Ein e-Commerce-Unternehmen hat sich im VGP Park Nijmegen in Oosterhout (Gld.) insgesamt 62.000 m² gesichert. Mit der Anmietung ist der Gewerbepark vollvermietet.



