VGP freut sich über erneutes Rekordergebnis

VGP NV hat im Rahmen einer Quartalsveröffentlichung über die Geschäftsentwicklung vom 1. Juli 2018 bis zum 31. Oktober 2018 informiert und Blick optimistisch in die Zukunft. „Wir registrieren weiterhin sehr positive Trends für uns in den Märkten Europas, in denen wir aktiv sind. Im vergangenen Quartal haben wir die günstige Marktlage genutzt, indem wir das Mango-Gebäude in Spanien veräußert und das Risikoprofil der Gruppe optimiert haben. Die Bruttoerlöse wurden in den Kauf neuer Grundstücke sowie in unsere Entwicklungspipeline investiert. Zudem haben wir eine Anleiheemission realisiert und in diesem Kontext unser Fälligkeitsprofil verlängert. Wir verfügen über eine ausgesprochen solide Bilanz und haben die Mittel für zukunftssichernde Investitionen“, sagt Jan van Geet, CEO von VGP.

„Für Amazon entwickeln wir ein zweites, bei endgültiger Fertigstellung bis zu 80.000 m² großes Logistik- und Lagerzentrum in unserem erweiterten Park in Göttingen, während BMW einen Vertrag über die Errichtung eines neuen Lagergebäudes in unserem VGP Park in Parsdorf bei München unterzeichnet hat. Der Autobauer will dort eine Lagerhalle für sein Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) einrichten, wenn alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Unsere Grundstücke sind und bleiben unser wichtigster Asset. Wir konnten die Entwicklungsfläche durch Zukäufe strategisch wichtiger Grundstücke in ganz Europa einschließlich Spanien, Italien, Rumänien, Deutschland, der Tschechischen Republik sowie der Slowakei erweitern“, führt Jan Van Geet weiter aus.



„Unsere neue Matrix-Organisation wurde erfolgreich implementiert und unsere Aktivitäten in den einzelnen Ländern werden jeweils von einem engagierten Team gesteuert, unterstützt von zentralen Funktionen wie CIO Office, Group Control, Investor Relations und Marketing. Diese schlanke Organisationsstruktur ist die Basis dafür, dass wir unsere Ziele erreichen können“, schließt Jan Van Geet.



Die Gruppe wächst weiter und wird bald eine Niederlassung in Portugal eröffnen [wir berichteten]. Damit ist VGP in nunmehr 12 europäischen Ländern vertreten. Das Land bietet attraktive Potenziale, und es sind bereits erste Slots in Lissabon und Porto avisiert.



Rekord bei den unterzeichneten Mietverträgen

VGP hat in der Zeitspanne von Juli bis Oktober zusätzliche Mietverträge über rekordverdächtige 12,4 Millionen Euro abgeschlossen – davon 10,2 Millionen Euro für neue Verträge und 2,2 Millionen durch Verlängerungen. Ein signifikanter Anteil der neuen Verträge wurde in Deutschland abgeschlossen (insgesamt 65 % des Gesamtvolumens), gefolgt von Spanien (12 %), der Tschechischen Republik (10 %) und Ungarn (9 %). Auf Jahresbasis umgerechnet erhöhten sich die vereinbarten Mietverträge auf 97,1 Millionen Euro - zum Ende des Vorjahres waren es 75,3 Millionen Euro pro-forma.



Zahlreiche Bauaktivitäten

Die Gruppe hat seit Jahresbeginn insgesamt 17 Projekte mit einer vermietbaren Fläche von 429.000 m² realisiert – das entspricht auf Jahresbasis umgerechnet 21,4 Millionen Euro an vertraglich vereinbarten Mieteinnahmen. Die 22 Projekte in der Bauphase umschließen 374.000 m² künftig vermietbarer Fläche und werden voraussichtlich 19,4 Millionen Euro an zusätzlichen Mieteinnahmen generieren. Weitere Projekte sind in der Diskussion und werden das Portfolio in den kommenden Monaten erweitern.



Neue Grundstücke

Seit Jahresbeginn hat VGP insgesamt 1,15 Millionen Quadratmeter an Grundstücken akquiriert, was den Bestand der Gesamtflächen auf nunmehr vier Millionen Quadratmeter vergrößert und damit die Entwicklung von 1,7 Millionen Quadratmeter an künftig vermietbarer Fläche ermöglicht. Zusätzlich sind Letters of Intend (Absichtserklärungen) für weitere 1,7 Millionen m² unterzeichnet – ausreichend für 830.000 m² an vermietbarer Fläche.



Optimierung des Risikoprofils durch Verkauf der Mango-Immobilie

Am 26. September 2018 wurde das Mango Global Distribution Center bei Barcelona für einen Bruttoerlös von 150 Millionen Euro veräußert. Der Erlös wurde in den weiteren Ausbau der Entwicklungspipeline investiert.



Balance Sheet durch Anleiheemission gestärkt

Während des Berichtszeitraums hat VGP eine Anleihe in Höhe von 190 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 3,5 %, fällig zum März 2026, begeben. Ein Teil der Anleiheerlöse wird zur Rückzahlung festverzinslicher Anleihen in Höhe von 75 Millionen Euro eingesetzt, die im Dezember 2018 mit einem Zinssatz von 5,1 % fällig werden. Diese Aktion hat das Fälligkeitsprofil der Gruppe signifikant verbessert – die nächste Anleihe ist im September 2023 fällig. Der Netto-Mittelzufluss der Finanzierungsaktivitäten in Kombination mit den Cash-Zuflüssen aus dem Mango-Immobilienverkauf hat die Liquidität der Gruppe erheblich optimiert und ihre Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung und -sicherung entscheidend erweitert.