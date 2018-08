VGP erschließt neue Märkte

VGP NV hat heute die Ergebnisse für die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2018 bekannt gegeben. Die Gruppe kann auf ein starkes Wachstum in all ihren aktiven Märkten zurückblicken. Die Erlöse stiegen in der ersten Jahreshälfte auf 74,8 Mio. Euro – ein Plus von 19,7 Prozent im Vergleich zur selben Periode im Vorjahr. Zudem wurden Netto-Bewertungsgewinne auf das Portfolio von 61,7 Mio. Euro verzeichnet.

.

Das Portfolio der Gruppe hat sich in der ersten Jahreshälfte weiterhin gut entwickelt. Es ist sowohl im Wert als auch hinsichtlich der physischen Größe gewachsen. Der Wert der unterzeichneten jährlichen Mietvereinbarungen steht aktuell bei 96,8 Mio. Euro. Dies entspricht 1,901,597 m² vermietbarer Fläche (Stand: Ende Juni 2018). Die Steigerung gegenüber dem 31. Dezember 2017 beträgt 14,7 Prozent. Von der Gesamtfläche gehören 566.474 m² zum eigenen Portfolio (648.474 m² zum 31. Dezember 2017) und 1.335.123 m² zum Joint Venture VGP European Logistics (1.009.940 m² zum 31. Dezember 2017).



Start in den Beneluxstaaten und Italien

Die Gruppe erweiterte ihre geografische Präsenz in Westeuropa mit der Eröffnung neuer Büros in den Beneluxstaaten und Italien. In den Niederlanden wurden Ende Juli 2018 erste Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 267.013 m² erworben. In Italien wurden Absichtserklärungen für den Erwerb eines 247.000 m² großen Grundstücks in Mailand, eines 179.000 m² großen Grundstücks in Verona und eines 130.000 m² großen Grundstücks in der Nähe von Bergamo unterzeichnet.



Viertes Closing des VGP European Logistics Joint Venture

Durch das vierte Closing mit dem VGP European Logistics Joint Venture konnte ein signifikanter Anteil des investierten Eigenkapitals an das Unternehmen zurückgeführt werden. Die Transaktion mit VGP European Logistics Joint Venture Ende April hatte ein Volumen von über 400 Mio. Euro und generierte einen Nettoerlös von 289,7 Mio. Euro. Die Erlöse wurden für die Rückzahlung kurzfristiger Bankdarlehen und die Auszahlung der Dividende (insgesamt 108,6 Mio. Euro) eingesetzt. Der Restbetrag wird derzeit in VGPs Entwicklungspipeline reinvestiert, um das Geschäft weiterhin auszubauen.



Verschuldungsgrad des Konzerns bleibt auf konservativem Niveau

Der Verschuldungsgrad des Konzerns sank zum 30. Juni 2018 auf 33,8 Prozent (42,3 Prozent zum 31. Dezember 2017). Der Nettoerlös aus dem vierten Closing mit dem Joint Venture VGP European Logistics führte zu einem deutlichen Anstieg des Umsatzes, was sich positiv auf die Nettoverschuldung des Konzerns auswirkte. Die Nettoverschuldung zum 30. Juni 2018 betrug 352,8 Mio. Euro gegenüber 436,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2017.