VGP erreicht in Laatzen volle Auslastung

Die VGP Gruppe hat in ihrem VGP Park Laatzen nahe der Bundesstraßen 6 und 443, der im Juni 2019 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, bereits die Vollvermietung erzielt: Das E-Commerce-Unternehmen Connox mietet rund 50.000 m² und wird im kommenden Jahr sein Zentrallager dorthin verlegen. Die neuen Flächen für den Online-Händler wurden seitens BNPPRE vermittelt und befinden sich bereits in Bau. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Herbst 2021 geplant.

Der VGP Park Laatzen verfügt insgesamt über eine Mietfläche von 112.000 m² und konnte für die letzte noch verbleibende Fläche einen Lebensmitteleinzelhändler gewinnen. Der dritte Mieter ist der Maschinen- und Anlagenhersteller KraussMaffei [wir berichteten].



Die Bauarbeiten für die Halle des Online-Händlers Connox haben bereits begonnen. Das Unternehmen bezog vor vier Jahren ein kleines Zentrallager im Air Cargo Center in Langenhagen, das sich seit Mitte des Jahres im Bestand von Swiss Life befindet [wir berichteten], und hatte die Fläche zuletzt bereits auf 9.000 m² erweitert. Aufgrund des anhaltenden Booms im Online-Handel stößt Connox aber bereits jetzt an seine Kapazitätsgrenzen und benötigt mehr Platz, um eine ausreichende Warenverfügbarkeit für die Kunden sicherstellen zu können. „Mit dem VGP-Park Laatzen haben wir außerdem einen Lagerstandort gefunden, der uns nicht nur den Einsatz hochmoderner Lagerprozesse ermöglicht, sondern auch die Sicherung und den Ausbau von Arbeitsplätzen am Standort Hannover“, erklärt Connox Geschäftsführer Thilo Haas seine Entscheidung für den VGP-Park Laatzen als neuen Lagerstandort.