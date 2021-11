VGP baut Zalando Logistikzentrum mit 130.000 m²

Die Zalando SE wird im VGP Park Gießen – Am Alten Flughafen sein viertes deutsches Logistikzentrum in Betrieb nehmen. Der neue Standort wird nach Fertigstellung in 2023 eine Grundfläche von knapp 100.000 m² sowie ein Zwischengeschoss von rund 30.000 m² aufweisen.

.

Der VGP Park Gießen – Am Alten Flughafen ist einer von drei VGP Parks im Raum Gießen (Hessen) im östlichen Bereich des Gewerbegebiets „Alter Flughafen“ und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur A5 und damit zum bevölkerungsreichen Ballungsraum Frankfurt am Main. Mit einer Grundfläche von fast 100.000 m² und einer Mezzanin von rund 30.000 m² wird der Standort im hessischen Gießen das wachsende europäische Logistiknetzwerk von Zalando strategisch sinnvoll ergänzen. Das Logistikzentrum wird von Zalando selbst betrieben werden und schafft mittelfristig rund 1.700 Arbeitsplätze in der Region.



„Wir freuen uns, dass Zalando nach Gießen kommt und hier 1700 Arbeitsplätze schaffen will. Und wir sind froh darüber, dass dort ein sehr modernes und ressourcenschonendes Gebäude entsteht, an dem sich andere Logistiker hinsichtlich der Verringerung von Treibhausemmissionen sicher einiges abschauen können.“ Mit diesen Worten kommentierte Stadträtin und Planungsdezernentin Gerda Weigel-Greilich die von Zalando veröffentlichte Zusicherung, im ehemaligen US-Depot anzusiedeln. Ursprünglich wollte Otto dort bauen, zog dann allerdings zurück.



VGP hatte das Grundstück auf dem alten US-Depot-Gelände im Frühjahr 2020 erworben [wir berichteten] und hält inzwischen die Teil-Baugenehmigung in der Hand. Somit steht dem Beginn der Bauarbeiten in diesem Monat nichts mehr im Weg. Der Bezug soll im Jahr 2023 erfolgen. Auch der städtebauliche Vertrag sowie der Erschließungsvertrag, der die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung definiert, ist vom Eigentümer VGP Park, Revikon und der Stadt unterzeichnet worden. „Darin haben sich die Investoren zum Beispiel zur Ausstattung mit einer wirklich großen Photovoltaik-Anlage verpflichtet, die den CO2-Ausstoß drosselt. Das hat Vorbild-Charakter“, informiert die Dezernentin. Damit erreiche man im Gegensatz zur vorherigen Nutzung im US-Depot tatsächlich eine Verbesserung: „Hier wird keine Natur-Fläche neu versiegelt, sondern sinnvolles Flächenrecycling mit klugen Technologien und Konzepten betrieben. Erfreulich sei auch, dass Zalando neben Logistik-Arbeitsplätzen auch Büro- und Verwaltungs-Arbeitsplätze in Gießen errichten wird.



„Wir freuen uns, unser europäisches Logistiknetzwerk um einen vierten hochmodernen Standort in Deutschland zu erweitern – zusätzlich zu unseren bestehenden Logistikzentren in Erfurt, Mönchengladbach und Lahr“, sagt Masood Choudhry, Senior Vice President Logistics bei Zalando. „Wir werden vor Ort ein starkes Team aufbauen und Erfahrungen mit anderen Standorten unseres Netzwerks austauschen, um den Betrieb in Gießen schnell aufzunehmen”, so Choudhry weiter.



Hinsichtlich der bereits für die Otto-Ansiedlung geplanten und diskutierten Verkehrskonzepte gibt es keine Änderung. Nach der Festlegung des Ausbau- und Nutzungskonzeptes im VGP Park wurde für den erforderlichen Bauantrag zwar eine neue Verkehrsuntersuchung erstellt. Im Vergleich zum bisher geplanten und als verträglich bewerteten Verkehr beim Otto-Zentrum gab es bei Zalando die erfreuliche Erkenntnis, dass rd. 20% weniger LKW-Fahrten erwartet werden. Die jederzeitige Leistungsfähigkeit an allen Verkehrsknoten ist auch im weiteren Umfeld des Logistik-Standortes gesichert. Bei neuen Logistik-Entwicklungen ist auch weiterhin der Bau eines Bahngleises möglich. Für den Bereich Autoverkehr der Mitarbeitenden können zudem u.a. bei Bedarf Radleihsysteme, Car-Sharing-Angebote oder auch Verkehrslenkung via Navigations-Apps Entlastung bringen. „Wir sind mit dieser Art der zielgerichteten Zusammenarbeit mit den Investoren wirklich sehr zufrieden“, so Weigel-Greilich zusammenfassend.



Neben Zalando – das mehr als die Hälfte der Fläche im VGP Park einnimmt – werden in der Nachbarschaft noch weitere Ansiedlungen erwartet. Auch für diese gelten dann die Rahmenbedingungen des städtebaulichen Vertrages, die für Zalando gelten. Dazu zählt neben der Verpflichtung zu Photovoltaik-Anlagen unter anderem auch die Schaffung von Bus-Warteanlagen und ökologische Maßnahmen.