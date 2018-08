Die Firma VGG, eine Unternehmensgruppe aus Iserlohn die in den Bereichen Gewerbevermietung, Reinigungsgeräte, Baugeräte und Containerdienste aktiv ist, hat ein rund 30.000 m² großes Gewerbegrundstück in der Dortmunder Straße in Unna erworben. Verkäufer ist eine private Eigentümergemeinschaft aus der Region. Engel & Völkers Commercial Dortmund war beratend und vermittelnd tätig.

