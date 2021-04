Vetys erweitert Lagerstandorte im Großraum Köln

Die Vetys GmbH Autodienst-West erweitert im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie ihre Lagerflächenkapazitäten. Der Reifenprofi und Kfz-Reparateur hat einen langfristigen Mietvertrag über knapp 1.400 m² Hallenfläche in der Donatusstraße 127-129 in Pulheim abgeschlossen. Das Objekt befindet sich im Mileway-Portfolio. Durch die direkte Anbindung an die Autobahn A1 profitieren die Nutzer von einer schnellen Erreichbarkeit der Großräume Köln und Düsseldorf sowie des Ruhrgebiets. Realogis war vermittelnd tätig.

