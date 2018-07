Verwaltung der Maxmo Apotheken mietet Büroeinheit im Paspartou im Nordpark

Paspartou

Die Verwaltung der Maxmo Apotheken hat zum 01.06.2018 eine Büroeinheit sowie Nutzflächen mit insgesamt ca. 930 m² im 6. und 7. Obergeschoss des Bürogebäude-Neubaus Paspartou Am Nordpark 1 angemietet. Vom bisherigen Standort der Verwaltung an der Moses-Stern-Straße 1 in Mönchengladbach-Rheydt bezieht Maxmo die obersten beiden Etagen in einem der beiden Bürotürme. Im Zuge der Standortverlagerung expandiert auch die Maxmo Akademie, die Vorträge, Seminare, Workshops sowie Kurse für Kunden und Mitarbeiter anbietet. Zudem will das Unternehmen in den nächsten Jahren deutschlandweit weiter wachsen und weitere Standorte eröffnen. Bienen & Partner hat Maxmo beraten und an den Standort vermittelt.

