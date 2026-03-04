Verwahrstellen für Fonds: 70% entfallen auf die fünf größten Anbieter

Die Depotbanken verwahrten zum Jahresende 2025 insgesamt 3.095 Milliarden Euro für in Deutschland aufgelegte Fonds. Das sind über sechs Prozent mehr als zum Ende des Vorjahres (2.904 Milliarden Euro).

.

Die Statistik, die der deutsche Fondsverband BVI mit dem Praxisforum Depotbanken erstellt, umfasst 27 Verwahrstellen in Deutschland. 70 Prozent (2.154 Milliarden Euro) des verwahrten Vermögens entfallen auf die fünf größten Anbieter. BNP Paribas führt die Liste mit einem Vermögen von 732 Milliarden Euro an. Es folgen die State Street Bank mit 407 Milliarden Euro und die DZ Bank mit 381 Milliarden Euro.



24 Verwahrstellen sind im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds mit einem Vermögen von 2.736 Milliarden Euro tätig. 9 Depotbanken verwahrten ein Netto-Vermögen von 301 Milliarden Euro für offene Sachwertefonds. Im Segment der geschlossenen Investmentfonds, die nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt sind, betreuen 13 Verwahrstellen ein Netto-Vermögen von 58 Milliarden Euro.



Die Verwahrstellenstatistik umfasst Angaben zu in Deutschland aufgelegten offenen Wertpapierfonds und Sachwertefonds sowie geschlossenen Investmentfonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch, unabhängig von einer Mitgliedschaft im BVI.