Vertriebsstart für Pandion Next

Der Kölner Projektentwickler steht mit dem Pandion Next in den Startlöchern. Das Wohnprojekt bringt 164 Wohneinheiten an der Völklinger Straße im Stadtteil Unterbilk auf den Markt. Der Baubeginn ist für 2021 angesetzt.

Auf dem ehemaligen Siemens-Gelände an der Völklinger Straße in Düsseldorf-Unterbilk entsteht mit Pandion Next ein neues Wohnprojekt der Pandion AG. Der Vertrieb startet Mitte Januar. Pandion Next entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Pandion Rise, einem 17-geschossigen, hochmodernen Bürogebäude, das sich ebenfalls in Planung befindet. Das mit Wohnen, Arbeiten, Nahversorgung, gastronomischem Angebot und öffentlichen Freiflächen durchmischte Quartier entsteht auf einem insgesamt 18.400 m² großen Areal in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Stadttor.



Das Projekt umfasst insgesamt 164 Wohnungen, die bis 2023 fertiggestellt werden sollen – davon entfallen 73 auf sozial geförderten und mietpreisgedämpften Wohnungsbau. Ebenso ist eine Kindertagesstätte auf dem Grundstück vorgesehen. Der Baubeginn des Projekts erfolgt in diesem Jahr. Ein öffentlicher begrünter Boulevard wird als zentraler Platz mit hoher Aufenthaltsqualität die beiden Neubauten Pandion Rise und Pandion Next miteinander verbinden.