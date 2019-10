Vertriebsstart für Pandion Midtown

Pandion hat den Vertrieb für sein neues Projekt Pandion Midtown in Berlin-Friedrichshain gestartet. Auf dem Areal des früheren „Böhmischen Brauhauses“ an der Landsberger Allee sollen bis 2023 insgesamt 406 Eigentumswohnungen sowie 30 öffentlich geförderte Mietwohnungen entstehen. Darüber hinaus ist der Bau einer Kindertagesstätte geplant. Der Baustart ist für diesen November angekündigt.

