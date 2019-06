Vertriebsstart für den Hahn Pluswertfonds 173

Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH einen neuen geschlossenen Publikums-AIF aufgelegt. Der Immobilienfonds Hahn Pluswertfonds 173 investiert mit einem Gesamtvolumen von rund 32,7 Mio. Euro in das Fachmarktzentrum in Landstuhl, das Hahn 2008 bereits als Beteiligungsobjekt im „Hahn Pluswertfonds 145“ eingebracht hat [wir berichteten].

Die im Jahr 1997 errichtete Handelsimmobilie in der Torfstraße 8 und 10 ist laut des Fondshauses ein „führender Versorgungsstandort der Verbandsgemeinde Landstuhl und erzielt hohe Besucherfrequenzen“. Die beiden langfristigen Mieter, ein Kaufland-Markt und ein Toom-Baumarkt, belegen eine Mietfläche von rund 15.900 m², welche zu einem Teil an weitere Shops und Dienstleistungsbetriebe untervermietet ist. Das Grundstücksareal mit einer Größe von rund 44.600 m² befindet sich im Gewerbegebiet „Landstuhl-West“, rund 1,5 Kilometer westlich der Innenstadt von Landstuhl. Zum Objekt gehören rund 600 ebenerdige PKW-Stellplätze.



Das anteilige Eigenkapital des Pluswertfonds 173 beläuft sich auf 19,0 Mio. Euro. Qualifizierte Privatanleger können sich mit einer Mindestbeteiligungssumme von 20.000 Euro zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag an dem Publikums-AIF beteiligen. Die anfängliche jährliche Ausschüttung liegt bei 4,5 Prozent. Mit einer vergleichsweise niedrigen Fremdfinanzierungsquote von ca. 41 Prozent sowie einem Tilgungssatz in Höhe von 2,5 Prozent wurde das Beteiligungsangebot laut Hahn bewusst konservativ kalkuliert, zudem profitiere es von sehr günstigen erb- und schenkungsteuerlichen Werten. Die Laufzeit der Beteiligung ist bis zum 31.12.2034 geplant. Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss liegt bei 169,6 Prozent vor Steuern.