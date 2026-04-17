Vertriebsstart für 64 Eigentumswohnungen in HEY Charlottenburg

Auf der Berliner Mierendorff-Insel startet der Vertrieb für ein neues Wohnangebot: Hamburg Team und Otto Wulff bringen 64 Eigentumswohnungen im Quartier HEY Charlottenburg auf den Markt. Das Projekt in der Quedlinburger Straße richtet sich an vielfältige Zielgruppen vom Singlehaushalt bis zur Familie.

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Der Rohbau in der Quedlinburger Straße 12 befindet sich derzeit in der finalen Phase und soll im Frühsommer abgeschlossen werden. Parallel haben im Inneren bereits die ersten Ausbauarbeiten begonnen. Die Fertigstellung des Quartiers mit 337 Wohnungen, einer Kindertagesstätte und verschiedenen Gemeinschaftsbereichen sowie zwei privaten begrünten Innenhöfen ist für Mitte 2027 vorgesehen.



Die zum Vertriebsstart angebotenen Eigentumswohnungen verteilen sich auf drei Gebäude – das Passagen House, das Icon House und das Garden House – und decken ein breites Spektrum unterschiedlicher Wohnbedürfnisse ab. Das Spektrum reicht von kompakten Ein-Zimmer-Apartments bis zu großzügigen Maisonettewohnungen mit vier bis fünf Zimmern, eigenen Eingängen und Platz für die gesamte Familie. Die Wohnflächen variieren zwischen 30 und 152 m².



„Was Hey Charlottenburg besonders macht, ist die bewusst gestaltete Vielfalt des Projekts: Mit dem Passagen House, dem Icon House und dem Garden House entstehen unterschiedliche Adressen innerhalb eines gemeinsamen Quartiers. Für uns steht dahinter der Anspruch, urbane Quartiere zu entwickeln, die langfristig funktionieren. Dabei bilden eine klare Struktur, hohe Aufenthaltsqualität und ein Angebot, das sich an verändernde Lebensrealitäten anpassen kann, die Grundlage. In Kombination mit der Lage auf der Mierendorff-Insel und der Nähe zur City West entsteht so ein Wohnstandort, der urbanes Leben mit ruhigen Rückzugsräumen verbindet“, sagt Klaus Heldwein, Geschäftsführer bei Hamburg Team.



„Bei der Quartiersentwicklung Hey Charlottenburg stehen die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner im Mittelpunkt. Jetzt besteht die Chance, in einem der letzten Baufelder auch selbst Eigentum zu erwerben. Die unterschiedlichen und effizienten Wohnungstypen ermöglichen verschiedenen Zielgruppen und Lebensentwürfen die Teilhabe im Quartier sowie die Berliner Vielfalt im Quartier selbst. Als wichtiger Teil der sozialen Infrastruktur entsteht eine Kita für junge Familien – und auch die gemeinsamen grünen Innenhöfe werden hochwertig gestaltet und bieten Gelegenheit zum Austausch. Weiterhin zeichnet sich das Projekt durch ansprechende und hausweise differenzierte Architektur sowie moderne ökologische Standards wie bspw. Wärmepumpen aus“, sagt Tim Obermann, Bereichsleiter Projektentwicklung Berlin & Leipzig.



Architektonisch prägt ein anspruchsvoller Entwurf des Berliner Büros KSP Engel mit nachhaltigen Bau- und Energiekonzepten das Projekt. Geplant sind unter anderem der KfW-55-NH-Standard, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen sowie begrünte Dächer.



Das Wohnensemble profitiert von seiner Lage auf der Mierendorff-Insel, der Nähe zur City West und einer sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Großzügig gestaltete grüne Innenhöfe schaffen geschützte Freiräume und fördern die nachbarschaftliche Begegnung.



Mit der Vermarktung der Eigentumswohnungen sind die Engel & Völkers Euv Projekte Berlin GmbH sowie die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG beauftragt.