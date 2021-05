Hedera Bauwert startet Vertrieb für 23 Wohnungen in Berlin

Hedera Bauwert beginnt mit dem Vertrieb für sein neuestes Projekt in der Sickingenstraße im Berliner Ortsteil Moabit. Dort entstehen auf sechs Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss 23 Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und zwischen 57 und 125 m² Wohnfläche. Darüber hinaus entstehen drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss mit insgesamt rund 240 m² Nutzfläche für Selbstnutzer beziehungsweise Kleingewerbetreibende. Die gesamte BGF beträgt 3.016 m².

.

„Mit dem Neubau des Wohn- und Geschäftshauses in der Sickingenstraße verfolgen wir stringent unser Konzept, gut ausgestattete Wohnungen in den urbanen Lagen der Hauptstadt zu erstellen. Wohnungen sind in Berlin weiter stark gefragt, mit unserem Objekt in der Sickingenstraße bieten wir Singles und Familien ein neues Zuhause mitten in Berlin. Die Nähe zum Westhafen und die gute Anbindung an Individualverkehr und ÖPNV sind weitere Vorzüge dieser Wohnlage“, sagt Ioannis Moraitis, Geschäftsführer der Hedera Bauwert.



Die Abbrucharbeiten auf dem Baugelände sind erfolgt und das Baufeld ist hergerichtet für die in Kürze startenden Bauarbeiten. Die Wohnungen sind mit ihren verschiedenen Größen sowohl für Singlehaushalte als auch für Familien geeignet. Alle Wohneinheiten werden mit mindestens einem Balkon, einer Loggia oder einer Terrasse ausgestattet und die Penthäuser im Dachgeschoss mit zwei Dachterrassen. Die Außenfassade wird bestimmt von dunklen Klinkerriemchen, geschwungenen Balkonen sowie Holz-Isolierglas-Fenstern. Allen zukünftigen Bewohnern stehen Fahrradstellplätze im Keller und auf dem Innenhof zur Verfügung. Für eine energieschonende Unterstützung der Warmwasserbereitung erhält das Gebäude eine Solarthermieanlage auf dem Dach.



Der Ortsteil Moabit gehört zum Bezirk Berlin-Mitte und ist nördlich des Tiergartens gelegen. Umschlossen wird der Stadtteil von mehreren Wasserstraßen wie der Spree und den Westhafenkanal. In der Nähe der Sickingenstraße befinden sich der Berliner Hauptbahnhof sowie das Museum für moderne Kunst im ehemaligen Hamburger Bahnhof. Eine gute Nahverkehrsanbindung ist durch nahe Bus-, S- und U-Bahnstationen gesichert.