Die Axivas Deutschland GmbH wird in Essen ihre bundesweit fünfte Dependance eröffnen: Rund 500 m² Bürofläche mietete das Unternehmen in der Limbecker Straße 20-28 über die Berater von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin des achtgeschossigen Gebäudes in der Essener Innenstadt ist seit Ende 2018 die Deka Immobilien GmbH [wir berichteten], die die Immobilie im Spezialfonds Domus-Deutschland-Fonds-Nr. 2 eingebracht hat.

