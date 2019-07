Schimpel & Winter startet Vertrieb für das „R.evo München“

Die Immobiliengruppe Schimpel & Winter, die bislang bundesweit mehr als 8.000 Apartments entwickelt hat, startete vor einigen Tagen den Vertrieb für ihr Münchener Serviced-Apartment Projekt „R.evo München“. Das verkehrsgünstig gelegene und ikonisch gestaltete Objekt im aufstrebenden Stadtteil Neuperlach-Süd wird über insgesamt 607 Serviced Apartments mit 21 bis 61 m² Wohnfläche, zahlreiche Gemeinschaftsflächen sowie eine Tiefgarage mit 147 PKW-Stellplätzen verfügen. Im Erdgeschoss entstehen Gewerbeflächen, die unter anderem an Rewe und Rossmann vermietet wurden. Als Betreiber und Generalpächter konnte Vienna House International bereits vertraglich für 20 Jahre gebunden werden. Vienna House International übernimmt die Vermietung der einzelnen Apartments und ist für die Serviceangebote im Objekt sowie die Instandhaltung verantwortlich. Die Fertigstellung ist für Anfang 2022 vorgesehen.

