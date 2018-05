Im Auftrag der Pandion AG hat das Analysehaus Bulwiengesa eine aktuelle Untersuchung zu den derzeitigen Entwicklungen am deutschen Wohnhochhaus-Markt durchgeführt. Diese zeigt, dass im Zeitraum 2012 bis 2020 in den deutschen A- und B-Städten insgesamt 11.467 Wohnungen in 78 Wohnhochhäusern entste

[…]