Verstärkte Nachfrage nach Luxusimmobilien

Nach Aussage der deutschen Partner von Sotheby's International Realty werden Luxusimmobilien mit einem Wert ab 2 Millionen Euro derzeit verstärkt nachgefragt. Die Partner betonen, dass hochwertige Produkte weiterhin als ein Anlageprodukt für besonders langfristige Perspektiven, beispielsweise als Familieneigentum über mehrere Generationen, angesehen werden. Derzeit sind in dem Preissegment Immobilien in einem Top-Zustand und nachgefragter Lage auf dem Markt. Trotz verstärktem Angebot wird hier weiterhin eine hohe Wertstabilität ohne wesentliche Preisrückgänge erwartet.

„Für dieses 1A-Segment steht aktuell im Markt viel Eigenkapital, also eine sehr hohe Liquidität zur Verfügung. Zudem verzeichnen wir in diesem Bereich viele Akquise-Termine bei potenziellen Verkäufern. Im Ergebnis läuft der Markt für das obere Segment der Premiumimmobilien sehr gut", so Olivier Peters von Sotheby's International Realty in Frankfurt und Wiesbaden.