Versorgungswerke kaufen in Köln-Ehrenfeld und Bremen-Überseestadt

Die ersten Ankäufe für das im Sommer 2017 von Corpus Sireo erworbene Mandat eines Zusammenschlusses mehrerer Versorgungswerke sind perfekt. In Köln wurde ein Neubauprojekt im Szeneviertel Ehrenfeld erworben. Das Projekt ist bereits im Bau, mit der Fertigstellung wird im Dezember 2018 gerechnet. Verkäufer ist der Projektentwickler Die Projektisten aus Düsseldorf. Das zweite erworbene Projekt befindet sich im neuen Bremer Quartier Überseestadt. Hier wurde eine Neubau-Wohnanlage von der Kontorhaus KSS GmbH angekauft. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 vorgesehen. Über die Höhe der Kaufpreise wurde in beiden Fällen Stillschweigen vereinbart.

.

Im Rahmen des Neubaus in der Overbeckstraße /Liebigstraße in Köln-Ehrenfeld entsteht eine fünfgeschossige Eckbebauung, die eine Baulücke schließen wird. Vorgesehen sind 91 vollmöblierte Apartments mit insgesamt 2.620 m² Wohnfläche, eine Kita mit 555 m² sowie eine Tiefgarage mit 27 Stellplätzen. Ausgerichtet an der Zielgruppe (Studierende und junge Berufstätige) werden 79 1-Zimmer- und 11 1½ - bis 2-Zimmer-Apartments sowie eine 3-Zimmer-Wohnung entstehen. Die Einheiten sind mit modernen Möbeln und Einbauküchen ausgestattet. Die Kindertagesstätte ist für 20 Jahre an einen marktführenden Kita-Betreiber vermietet. Der Standort ist sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen, zahlreiche Kneipen, Restaurants, Clubs und kulturelle/künstlerische Einrichtungen sind fußläufig erreichbar.



Der Neubau in der Bremer Überseestadt umfasst 58 Wohneinheiten, 2 Gewerbeeinheiten und 32 Tiefgaragen-Stellplätze. Es entstehen kompakte 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Flächen zwischen 51 und 71 m². Das Objekt wird als Energieeffizienz-Haus KfW 55 errichtet. Es richtet sich an eine breite Zielgruppe vom Single bis zur Familie. Erschließung und Wohnungszuschnitte erfolgen behindertengerecht.



Der Zusammenschluss von Versorgungswerken hatte Corpus Sireo Real Estate im Sommer exklusiv mit dem Aufbau eines deutschen Wohnimmobilienportfolios beauftragt. Das Mandat umfasst neben der Akquisition das Asset- und Property Management. Das Fondmanagement obliegt der Institutional Investment Partners Sarl. Innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre sollen bis zu ca. 300 Mio. Euro in das Portfolio investiert werden, das geografisch diversifiziert aufgestellt sein und sich sowohl aus Bestands- als auch Neubauten zusammensetzen soll. Der Ankaufsschwerpunkt liegt in Regionalzentren sowie an ausgewählten A-Standorten.