Versorgungswerk kauft Magnas Wohnkomplex in Hamburg-Stellingen

Ein Versorgungswerk hat von der Magna Real Estate einen in Hamburg-Stellingen errichteten Wohnkomplex erworben. Das zentral zwischen Hagenbecks Tierpark und dem Altonaer Volkspark gelegene 3.800 m² große Grundstück hatte der Investor 2017 erworben [wir berichteten] und in 2019/2020 mit zwei Wohngebäuden bebaut. Die Fertigstellung und Übergabe des rund 6.300 m² großen Wohnkomplexes in der Randstraße 63-69 erfolgt voraussichtlich bis Ende Juni 2020. Zudem gehören 41 Tiefgaragen-Stellplätze zum Komplex.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise erklärt Magna Vorstand Jörn Reinecke: „Wir werden uns auch künftig mit Augenmaß in Hamburg und in anderen Ballungsräumen engagieren. Denn der Bedarf an Wohnraum besteht auch künftig - unabhängig von der Corona-Krise.“



