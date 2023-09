Versorgungslücke im Seniorenwohnen wächst

Mehr als 550.000 Wohneinheiten für ältere Menschen stehen in Deutschland zur Verfügung – diese reichen dennoch nicht aus, um den aktuellen Bedarf zu decken und der zukünftig noch wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Zudem ist das Angebotsspektrum für Seniorenwohnen vielfältig und sowohl für die Zielgruppe als auch für Investoren schwer überschaubar. Mit dem Seniorenwohnreport 2023 liefert Immotiss nun ein umfassendes Kompendium zum Thema, aufgeschlüsselt nach Bundesländern.

.

Nicht im Pflegeheim, einfach nur altersgerecht Wohnen oder sich punktuell bis permanent Unterstützung von professionellen Anbietern holen – die Wünsche und Bedürfnisse von Senioren variieren stark. Zwar gibt es mehr als 550.000 Wohneinheiten für Seniorenwohnen in Deutschland, jedoch bieten die verschiedenen Angebote eine unterschiedliche Intensität an Service- und Betreuungsleistungen. Es reicht vom barrierefreien Wohnraum, bis hin zur eigenen Wohnung mit Vollversorgung. Folglich benötigt es Transparenz und brancheneinheitliche Begrifflichkeiten, damit nicht nur Mieterinnen und Mieter sowie Angehörige ein besseres Verständnis des Angebots bekommen, sondern auch die Immobilienbranche sowie Kommunen und Politik.



Zudem zeigt der Report, dass auch die neu erhobenen 550.000 Wohneinheiten den Bedarf für Seniorenwohnen in Deutschland nicht annähernd decken. Denn diese Zahl entspricht einer Versorgungsquote von rund drei Prozent bezogen auf die über 65-Jährigen – mit stark regionalen Unterschieden. Legt man eine Mindestversorgungsquote von vier Prozent zugrunde und betrachtet die Entwicklung der Alterskohorte, wird deutlich, dass bereits heute schon die Nachfrage nach Seniorenwohnen nicht gedeckt werden kann. Im Gegenteil: Die Versorgungslücke wird trotz Bautätigkeit weiter wachsen.



Grundlage des Reports ist eine Datenanalyse von Trasenix. „Mit dem vorliegenden Report leisten wir einen Beitrag für mehr Transparenz und Orientierung in einer der spannendsten und dynamischsten Branchen innerhalb des Immobiliensektors: dem Seniorenwohnen“, erklärt Jochen Zeeh, geschäftsführender Gesellschafter von Immotiss. „Wenn wir es als Gesellschaft schaffen, hier zusammen mit Politik, Betreibern und Investoren die Versorgungslücken zu schließen, hat dies positive Auswirkungen auch auf den Wohnungsmarkt in Deutschland insgesamt – weil konventioneller Wohnraum frei wird.“