Versicherungsmakler mietet 2.200 m² im GAP 15

CBRE hat einen weltweit führenden Industrieversicherungsmakler und Risikoberater bei der Anmietung von 2.200 m² Bürofläche im GAP15 am Graf-Adolf-Platz 15 in Düsseldorf beraten. Das Maklerhaus war exklusiv im Rahmen eines Tenant Representation Projektes beauftragt und hat das Unternehmen zudem bei der Konzeption und Gestaltung der neuen Flächen beraten. Das Unternehmen wird im zweiten Quartal 2022 Flächen im dritten und vierten Stockwerk des Altbaus beziehen.

.

Bei dem GAP 15 handelt es sich um eine 24-geschossige Multi-Tenant-Büroimmobilie mit insgesamt rund 44.000 m² sowie 566 Tiefgaragenstellplätzen. Das Objekt wurde 2005 gebaut und besteht aus einem Hochhausgebäudekomplex sowie einem Altbaukomplex mit denkmalgeschützter Fassade, die mit dem Nachhaltigkeitssiegel BREEAM DE Bestand zertifiziert sind. Die Gebäude befinden sich am Graf-Adolf-Platz und somit in direkter Nähe zur Königsallee und der Düsseldorfer Altstadt. Das GAP15 gehört seit 2004 zum Liegenschaftsvermögen des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Westinvest InterSelect, der von Deka Immobilien gemanagt wird. Gemessen am Verkehrswert von rund 253 Mio. Euro gehört die Büroimmobilie zu den Top 5 Immobilien des Fonds.



„Mit dem Umzug in das GAP 15 bleibt das Unternehmen dem Teilmarkt treu und kann auch weiterhin von den Vorzügen des Central Business District von Düsseldorf profitieren“, sagt Marcel Schülling, Director Advisory & Transaction Services bei CBRE. „Das vielfältige Angebot an Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten sowie die direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr machen das GAP 15 zu einem attraktiven neuen Standort für das Unternehmen“, so Schülling.