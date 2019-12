Versicherungskammer erwirbt neoklassisches „Palais Dôme“

Der Konzern Versicherungskammer hat das „Palais Dôme“ in Düsseldorf erworben. Dabei handelt es sich um eine Gewerbeimmobilie in bester Central-Business-District-Lage. Das markante Bankgebäude in der Breiten Straße 25 wurde in den Jahren 1911/12 (Eckbau) bzw. 1924 (Flügelbauten) fertiggestellt und 2009/10 modernisiert. Alleiniger Mieter der über 19.000 m² Fläche ist die Commerzbank AG; Verkäufer ist die New Mark Holding S.à.r.l. in Luxemburg. BNP Paribas Real Estate und CBRE waren beratend tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

