Versicherungskammer kauft B.Munich von Ehret+Klein und Büschl

Projektentwickler Ehret+Klein und die Büschl Unternehmensgruppe haben das Projekt B.Munich als Forward Deal veräußert. Das Projekt wurde von Tishman Speyer Investment Management (TSIM) im Rahmen eines Investment-Management-Mandats für den Konzern Versicherungskammer erworben. Die Transaktion wurde als Asset Deal abgewickelt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

