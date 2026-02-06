Versicherungskammer erteilt Savills PM-Mandat für zwei Berliner Immobilien

Die Versicherungskammer hat Savills mit dem Property Management zweier Berliner Immobilien beauftragt. Die Liegenschaften umfassen ein Büro- und Geschäftshaus mit DGNB-Platin-Zertifikat am Kurfürstendamm und ein 5.000 m² großes Mehrfamilienhaus in Schöneberg. Savills betreut beide Objekte professionell und integriert Asset- und Facility-Management, um Synergien und Mehrwert zu schaffen.

Bereits seit dem 1. Dezember 2025 betreut Savills die Immobilie in Berlin Schöneberg. Das Objekt verfügt über eine Gesamtfläche von rund 5.000 m² und ist unter anderem an Nutzer aus den Bereichen Gastronomie und Dienstleistungen vermietet.



Zum 1. Januar 2026 übernimmt Savills zudem das Property-Management-Mandat für das Büro- und Geschäftshaus am Kurfürstendamm in der Berliner City West. Die Immobilie mit einer Gesamtfläche von rund 6.500 m² ist Teil der Gloria Galerie, vollständig vermietet und mit dem DGNB-Zertifikat in Platin ausgezeichnet. Zu den Mietern zählen Unternehmen aus den Bereichen Textil- und Bekleidungseinzelhandel, kosmetische Ästhetik, Rechtsberatung und IT-Dienstleistungen. Savills Investment Management hatte im Jahr 2022 die Akquisition des Objekts für die Versicherungskammer begleitet und verantwortet seither das Asset Management.



„Beide Objekte vereinen unterschiedliche Nutzungsarten und erfordern ein integratives Property Management, das sowohl auf die Bedürfnisse von Mietern als auch auf die langfristige Werterhaltung der Gebäude eingeht“, sagt Andreas Flechtner, Managing Director bei der Savills Property Management Deutschland GmbH.



Berkan Gülen, Head of Asset Management Germany bei Savills Investment Management, ergänzt: „Das Mandat am Kurfürstendamm ist zudem ein gutes Beispiel für die Potenziale in der Zusammenarbeit zwischen Savills und Savills Investment Management. Wir können die gesamte Dienstleistungskette vom Ankauf über das Asset Management bis hin zum Property- und Facility Management anbieten und so zusätzlichen Mehrwert und Synergien für Kunden schaffen.“