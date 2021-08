Versicherungskammer baut „Campus Giesing“

Der Konzern Versicherungskammer plant das Gebäude in der Deisenhofener Straße 63 durch einen modernen Bürokomplex zu ersetzen und zusammen mit den anliegenden Verwaltungsgebäuden zu einem Campus Giesing bis Ende 2027 auszubauen. Die Vollversammlung der Landeshauptstadt München hat noch vor der Sommerpause den Weg für den Bebauungsplan auf dem vorhandenen Grundstück freigemacht.

.

„Als ein Versicherer mit einer über 200 Jahre andauernden Geschichte haben wir uns immer den Anforderungen der jeweiligen Zeit gestellt. Um auch in Zukunft erfolgreich arbeiten zu können, werden wir ein hochmodernes Smart-Working-Umfeld mit 1.400 bis 1.600 Arbeitsplätzen schaffen. Dabei sind uns auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtige Anliegen. Als öffentlicher Versicherer bekennen wir uns klar zum Standort München-Giesing“, so Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Walthes.



Der Versicherungskammer ist wichtig, dass der Bürostandort trotz der zu erwartenden Dichte städtebaulich wie landschaftsplanerisch verträglich weiterentwickelt wird und sich gut in das Umfeld einfügt.



Dazu werden mehrere interdisziplinäre Planungsgemeinschaften aus Architekten und Landschaftsarchitekten in einem Mehrfachbeauftragungsverfahren bis Herbst 2021 Vorschläge ausarbeiten. Die Ergebnisse dieses Workshop-Verfahrens, das die Versicherungskammer in Abstimmung mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung durchführt, werden im Anschluss Vertretern der Stadt vorgestellt. Mit ersten Bauarbeiten ist nicht vor Ende 2022 zu rechnen.



„Die Integration des Standortes in die Nachbarschaft ist uns ein wichtiges Anliegen, denn wir verstehen uns als Teil des Viertels. Auch die Fußwege durch das Grundstück waren und bleiben öffentlich zugänglich“, so Dr. Frank Walthes.