Versicherung beteiligt sich mit 35 Mio. Euro an Wealthcore Wohnfonds

Der deutsch-österreichischen Asset-Manager Wealthcore Investment Management hat für seinen Wohnfonds Wealthcore Austria Living I einen Zeichnungsschein in Höhe von 35 Millionen Euro von einer namhaften deutschen Versicherung erhalten. Der Fonds richtet sich an institutionelle Anleger und strebt ein Fondsvolumen von 250 Mio. Euro inklusive rund 100 Mio. Euro Fremdkapital an. Bereits beteiligt sind Versorgungswerke [wir berichteten].

„Der erfolgreiche Vertrieb zeigt, dass es im Bereich Wohninvestments ein anhaltend starkes Interesse an entsprechenden Produkten gibt, wenn Rendite und Sicherheit stimmen“, erklärt Stefan Hellwig (47) Senior Director Institutional Sales bei der Wealthcore Investment Management GmbH. Stefan Hellwig war im Frühjahr bei Wealthcore an Bord gegangen, um bei dem inhabergeführten international tätigen Investment & Asset Manager den Eigenkapitalvertrieb für Immobilieninvestmentprodukte zu stärken. Der Wohnfonds Wealthcore Austria Living I fokussiert sich auf den österreichischen Wohnungsmarkt, wobei insbesondere neuwertige Objekte und Neubauten an nachhaltigen Standorten in der Metropolregion Wien und den weiteren Großstädten Österreichs angekauft werden. Als Fondsmanager agiert die LRI Invest S.A.



Die Zeichnungsphase für den Wohnfonds Wealthcore Austria Living I geht nach dem Einstieg der Versicherung in die finale Phase. Die geplante Ausschüttungsrendite nach Fondskosten soll durchschnittlich 3,5 bis 4,0 Prozent p.a. betragen. Im ersten und zweiten Quartal hatte der Fonds in der österreichischen Hauptstadt bereits erfolgreich die beiden Immobilienprojekte „Max & Moritz“ mit 119 Wohneinheiten und 4.500 m² [STC verkauft Wiener „Max & Moritz“ an Wealthcore-Fonds] sowie ein Projekt mit 57 frei finanzierten Mietwohnungen und 3.700 m² in der Leberstraße angekauft. Im dritten Quartal kam ein Neubauprojekt mit 73 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten mit insgesamt 4.900 m² in der Wagramer Straße, ebenfalls in Wien, hinzu [wir berichteten]. Ein weiterer Ankauf steht nach Unternehmensangaben kurz vor der Vertragsunterzeichnung und ein weiteres Objekt konnte exklusiv gesichert werden.



Insgesamt will der Fonds langfristig acht bis zehn Wohnimmobilien halten. Bei der Strategie setzt Wealthcore auf „Buy and Hold“, der Investitionszeitraum beträgt bis zu vier Jahre. Anlageschwerpunkt sind „Core-“ und „Core+“-Immobilien. Mit dem Wealthcore Austria Living I sollen Investoren am anhaltenden Bevölkerungswachstum in Wien partizipieren sowie am weniger ausgereizten und regulierten Wohnungsmarkt in Österreich generell.