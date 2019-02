Verschmelzung: Aus HypService wird Value AG

Die HypService GmbH und die Value AG schließen sich zusammen. Unter der gemeinsamen Marke Value AG entsteht „Deutschlands einziger Komplettanbieter in der finanzwirtschaftlichen Immobilienbewertung“, so das Unternehmen, das ganzheitliche Bewertungsleistungen aus einer Hand anbietet.

„Der Zusammenschluss beider Gesellschaften gibt unserer engen, seit Mai 2018 andauernden Kooperation im Netzwerk der Hypoport-Gruppe einen formalen Rahmen“, erläutert Martin Spinty, Vorstand der Value AG. „Gemeinsam können wir nun für alle Assetklassen die gesamte Produktpalette anbieten.“ Sie reicht von Immobilienbesichtigungen inklusive Dokumentation, Markt- und Beleihungswertgutachten innerhalb und oberhalb der Kleindarlehensgrenze über Portfoliobewertungen bis hin zur vollständigen Übernahme des Bewertungsprozesses bei Auslagerung der Bewertungsleistung durch die Auftraggeber.



„Mit rund 200 Mitarbeitern sind wir hierzulande eine der größten, bankenunabhängigen Immobilienbewertungsgesellschaften“, ergänzt Vorstandsmitglied Thomas Lucke. „Demnächst sind wir an acht Standorten vertreten.“ Dazu zählen Berlin, Bonn, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und in Kürze auch Stuttgart. Weitere Niederlassungen sind in Planung.



Digitalisierung zur Steigerung von Qualität und Effizienz im Bewertungsprozess

„Wir möchten die Digitalisierung des gesamten Prozessablaufs in der Immobilienbewertung vorantreiben“, erklärt Jens Honigmann, drittes Vorstandsmitglied der neuen Value AG. „Damit begegnen wir einer zentralen Herausforderung der Branche und können Qualität und Effizienz im Bewertungsprozess weiter ausbauen. Ein Baustein dabei ist der stärkere Einsatz von Geodaten- bzw. Researchtools für die Gutachter.“



Die Verschmelzung zur gemeinsamen Marke Value AG schafft Synergien und hebt Wachstumspotenziale. „Wir wollen den Prozess der finanzwirtschaftlichen Immobilienbewertung so smart gestalten, dass Immobilienbewertungen so schnell und verlässlich wie möglich umgesetzt werden können“, skizziert Honigmann die Ambition der Value AG.