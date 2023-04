Versandmanufaktur mietet 9.000 m² im Prologis Park Bochum

Die Versandmanufaktur GmbH hat rund 9.000 m² Lager- und Bürofläche an der A 448 im Südwesten von Bochum angemietet.

Die Versandmanufaktur, die bereits mehrere Fulfillment Center im Ruhrgebiet betreibt, war auf der Suche nach passenden Expansionsflächen für die Realisierung eines zukunftsweisenden Standort. Die Immobilie im Prologis Park Bochum (Sinterstraße 9) eignet sich aufgrund ihrer Lage in unmittelbarer Nähe zu mehreren großen Paketzentren und ihrer Ausstattung mit mehreren Rampen ideal für die Pläne des Dienstleistungspartners für den Onlinehandel. Dieser möchte sich mit dem neuen Fulfillment Center für die Zukunft und damit die weitere Expansion aufstellen. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf einer individuellen und innovativen Intralogistiklösung mit einem hohen Automatisierungsgrad.



„Wir wachsen jedes Jahr um circa 30% durch Zellteilung in verschiedenen Regionen in Deutschland. Unser neuer Standort in Bochum verschafft uns Luft bis 2025. Automatisierte Prozesse sichern die Qualität und Effizienz unsere Arbeit und damit die Zukunft unserer mehr als 150 Mitarbeitenden“ prognostiziert Frank Hammermeister, einer der beiden Geschäftsführer der Versandmanufaktur GmbH.



„Das zentrale Ruhrgebiet ist – bedingt durch Lage und Anbindung – seit Jahren ein Logistik Hotspot, in dem sich die Suche nach passenden Objekten oft schwierig gestaltet. Umso mehr freut es uns, dass wir der Versandmanufaktur diese State-of-the-Art-Immobilie in Bochum vermitteln konnten“, so Kresimir Basic, Head of Industrial and Logistics Letting bei der Logivest NRW GmbH, der den Anmietungsprozess begleitet hat.