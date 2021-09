In der Seevestraße in Hamburg-Harburg hat die Logivest eine rund 6.000 m² große Lagerhalle an die Repack Industrieverpackung + Service GmbH vermietet. Das Unternehmen, welches zur Axxum Gruppe gehört und auf die Exportverpackung von Industriemaschinen im Schwergutbereich spezialisiert ist, war auf der Suche nach einer Immobilie in der Hansestadt. Die…

[…]