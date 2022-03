Eine Vermögensverwaltung hat in Bad Breisig in der Peter-Lang-Straße ein Mehrfamilienhaus gekauft. Die im Jahr 1975 erbaute Anlageimmobilie in leichter Hanglage verfügt über acht Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 609 m². Verkäufer war ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Bonn war beratend und vermittelnd tätig.

