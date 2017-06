Vermietungstelegramm +++ Einzelhandel

Außerhalb der Big 7 wurden in den letzten Wochen im Flächensegment bis 1.000 m² folgende Einzelhandelsvermietungen gemeldet:

.

Mister Spex eröffnet Store in Bremen

Lührmann Osnabrück vermittelt ein ca. 120 m² großes Ladenlokal in der Sögestraße 58 in Bremen an Mister Spex. Europas größter Online-Optiker baut damit sein stationäres Angebot weiter aus und eröffnete den ersten Store Norddeutschlands am 27.04.2017.



JLL vermittelt Peacock Moden und Wonderland nach Lüneburg

Zwei neue Geschäfte kommen in die Lüneburger Innenstadt: Peacock Moden eröffnet seinen ersten Store in der Grapengießerstraße 38-40. Dazu hat der Textilienhändler rund 380 m² in dem Wohn- und Geschäftshaus angemietet, knapp die Hälfte davon ist Verkaufsfläche. Peacock Moden wird das Geschäft in wenigen Wochen eröffnen. Vermieter ist ein institutioneller Investor.



Zugleich zieht Wonderland von Hamburg nach Lüneburg. Der Fachhändler für Wohnaccessoires wird in der Kleinen Bäckerstraße 13 mit 113 m² Verkaufsfläche eröffnen – voraussichtlich im Mai. Vermieter ist ein privater Eigentümer. JLL hat beide Neuanmietungen beraten und vermittelt.



Parfümerie Pieper eröffnet Laden in Oldenburg

Einen weiter Mietvertrag vermittelte Stores and Concepts in Oldenburg an die Stadtparfümerie Pieper. Die Filiale wird im Mai eröffnet. In der Liegenschaft Lange Straße 65 hat die Parfümerie Pieper die ehemals von Zero genutzten Räumlichkeiten mit einer Gesamtfläche von ca. 319 m² angemietet.



Tamaris eröffnet eine Filiale in der Osnabrücker Innenstadt

Lührmann Osnabrück hat ein Ladenlokal in der Große Straße 50-51 in Osnabrück an Tamaris vermietet. Die Schuhmarke wird in dem derzeit noch von Gina Laura genutzten Store das neue Ladenbaukonzept „Tamaris 2.0“ auf 175 m² umsetzen. Die Eröffnung ist im Sommer 2017 geplant.



Rewe To Go kommt nach Münster

Der deutsche Handels- und Touristikkonzern Rewe Group ist weiter auf Expansionskurs: Kürzlich wurde auf einer Verkaufsfläche von 205 m² in der Ludgeristraße 7-8 der erste Rewe To Go im westfälischen Münster eröffnet. Savills war während des Vermittlungsprozesses sowohl auf Mieter- als auch auf Vermieterseite beratend tätig. Die angemietete Fläche umfasst insgesamt 370 m² und befindet sich in der Münsteraner Innenstadt in fußläufiger Nähe zum Hauptbahnhof.



Rossmann eröffnet neue Filiale in Münster

Die Drogeriekette Rossmann eröffnet eine neue Filiale in der Ludgeristraße 54 in Münster. Die Eröffnung des ca. 1.000 m² großen Ladenlokals ist im Sommer 2017 geplant. Damit ist Rossmann mit zwei Filialen in der Münsteraner Innenstadt vertreten. Den Mietvertrag hat Lührmann vermittelt.



Rituals eröffnet erste Filiale in Paderborn

Die Kosmetikmarke Rituals eröffnet eine Filiale in Paderborn. Dazu hat das Unternehmen rund 90 m² in einem Geschäftshaus in der Westernstraße 16 angemietet. Die Ladenfläche wird nach dem umfassenden Umbau durch Rituals am 22. Februar in Betrieb genommen. Für Rituals ist es der erste Store in Paderborn. Vormieter der Flächen in der Westernstraße war Bonita. Die Immobilie befindet sich im Besitz eines privaten Eigentümers. JLL hat Rituals beraten und die Anmietung vermittelt.



Colliers vermittelt drei Vermietungen und Bochum und Umgebung

Das Maklerhaus Colliers International hat im Großraum Bochum drei Einzelhandelsvermietungen vermittelt.



Die Backfactory hat rund 200 m² Einzelhandelsfläche im Shopping-Center Drehscheibe in Bochum, Kortumstraße 89, gemietet. Vormieter der Fläche ist Starbucks, der Vermieter wird durch ECE vertreten. Die Eröffnung des Shops ist für März geplant.



Außerdem vermittelte Colliers 100 m² Einzelhandelsfläche in bester Lage des Einkaufszentrums Ruhrpark Bochum an Seidensticker. Vermieter der Fläche ist ein institutioneller Investor. Die Eröffnung des Ladengeschäftes ist für Februar geplant.



Im nahe gelegenen Witten hat die Mayersche Buchhandlung KG aus Aachen innerhalb der Stadt einen Umzug abgeschlossen. Die Buchhandlung zog von der Bahnhofstraße 30 in die Bahnhofstraße 13 und hat dort rund 710 m² Einzelhandelsfläche gemietet. Vermieter ist eine Privatperson. Der Bezug der neuen Flächen ist für April geplant.



Rituals mietet Ladenlokal in Essen

Der niederländische Kosmetikfilialist Rituals eröffnet eine weitere Filiale in der absoluten Toplage der Essener Innenstadt im Nachbargebäude von Primark: Kettwiger Straße 43. Die Neueröffnung ist für den 08.03.2017 geplant. Das Maklerunternehmen Eugen Lehmkühler GMBH aus Essen war sowohl für die Eigentümergemeinschaft als auch für Rituals beratend tätig. Bereits vor 6 Jahren hatte die Eugen Lehmkühler GmbH das gleiche Ladenlokal an den Vormieter Six vermittelt, die den bestehenden Mietvertrag im letzten Jahr gekündigt haben.



Neues Ladenlokal für Engbers in Lippstadt

Der Herrenausstatter Engbers hat die ca. 200 m² große Einzelhandelsfläche in 1a-Lage der Fußgängerzone von Lippstadt, Lange Straße 46, mit der Unterstützung des Maklerteams von Brockhoff Retail angemietet. In dem Objekt befindet sich aktuell noch Tom Tailor. Spätestens im ersten Quartal 2018 wird der neue Store eröffnen. Das Objekt gehört einem Privateigentümer.



Hark Kamine eröffnet Laden in Bonn am Nordfriedhof

In der zweiten Junihälfte ist es soweit, dann eröffnet Hark Kamine nach Beendigung umfangreicher Umbau und Renovierungsarbeiten, im Bonner Norden, in der Kölnstraße 488-496, sein Deutschlandweit siebzigstes Studio. Auf weit über 200 m² Ausstellungsfläche mit 18 m Schaufensterfront werden Kamine ausgestellt werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung zur Anmietung dieses Standortes waren einerseits die Bekanntheit der Adresse, die auch aus dem Umland gegebene gute Erreichbarkeit, sowie die ausreichende Anzahl an Kundenparkplätzen direkt vor der Tür, wie Andrew Hill von der vermittelnd tätigen R.D. Limbach Immobilen KG erklärt.



Die britische Textilhandelskette SuperGroup plc wird mit der Marke Superdry zukünftig auch am Standort Bonn vertreten sein. Hierfür hat das Unternehmen die ehemals durch Mexx genutzte Mietfläche an der Marktbrücke 4 angemietet. Auf rund 650 m² Verkaufsfläche wird das Unternehmen das Sortiment der Marke Superdry präsentieren. Zunächst wird die Immobilie aufwendig umgebaut, die Eröffnung ist für Sommer 2017 geplant. Die Vermittlung des Mietvertrages sowie die Beratung des Vermieters und des Mieters erfolgten durch Storescouts.



Storescouts vermittelt drei Neueröffnungen in Mannheim

Rituals, Pandora und Gero sichern sich neue Einzelhandelsflächen in Toplage von Mannheim, Planken P3 12-13. Das ortsansässige Schuhhaus Leone mit dem Konzept Gero wird seine Bestandsfläche in P3 11 mit an das Haus anbinden und sich somit um insgesamt 450 m² im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss vergrößern. Darüber hinaus werden der Filialist Rituals ca. 180 m² und die Schmuckkette Pandora ca. 70 m² Mietfläche im Haus belegen. Die ehemals durch Pizza Hut und die Santander Bank genutzte Einzelhandelsfläche wird derzeit noch umgebaut und im Frühjahr diesen Jahres neu eröffnet. Storescouts erarbeitete das neue Flächenkonzept für den privaten Eigentümer und vermittelte die Mietverträge.



Zwei Vermietungen auf der Heidelberger Hauptstraße

Die Damenbekleidungsmarke Calzedonia eröffnet in Heidelberg ihren dritten Store. Für das Konzept Falconeri hat das Unternehmen 90 m² an der Hauptstraße 38 angemietet. Die Flächen werden im April bezogen, im Mai wird voraussichtlich die Eröffnung folgen. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor. Calzedonia ist bereits mit einem Geschäft unter dem Namen der Hauptmarke sowie einer Intimissimi-Filiale in der Stadt vertreten. JLL hat die Neuanmietung in der Hauptstraße beraten und vermittelt.



Der DOB-Filialist Marc Cain eröffnet am 2. März ebenfalls einen Store in der Hauptstraße 42 von Heidelberg. Die ca. 180 m² werden aktuell umgebaut und hergerichtet. Stores and Concepts hat die Mieter und Vermieter beraten.



Modelable Comma eröffnet Outlet-Store in Zweibrücken

Zweibrücken The Style Outlets heißt das Modeunternehmen Comma ab Mittwoch, den 12.

April 2017, als neuen Mieter herzlich Willkommen. Das Trendlabel eröffnet eine Boutique mit einer Verkaufsfläche von ca. 95 m² im Outlet-Center.



Leguano mietet Shop in Ingolstadt

Der Anbieter für Barfußschuhe „Made in Germany“ mietete ein 140 m² großes Ladenlokal in der

Ludwigstraße 28 in Ingolstadt. Leguano hat seinen Shop mit Nachbarn wie H&M, New Yorker und Galeria Kaufhof eröffnet. Comfort hatte bereits den Verkauf der Immobilien von einem privaten Investor an einen Münchener Investor eingefädelt und vermittelte auch die Vermietung.



Engel & Völkers Commercial vermittelt Mietvertrag in Würzburg

Die Castello fashion GbR hat in Würzburg ca. 65 m² Ladenfläche in der Kaiserstraße gemietet. Vermieter ist ein Privatinvestor. Engel & Völkers Commercial Würzburg war beratend und vermittelnd tätig.



Floris van Bommel eröffnet Store in Nürnberg

Lührmann München vermittelt ein ca. 130 m² großes Ladenlokal am Ludwigsplatz 7 in Nürnberg an Floris van Bommel. Die niederländische Schuhmanufaktur eröffnet den damit vierten Store in Deutschland am 14.07.2017. Die Schuhfabrik van Bommel ist ein Familienbetrieb in 9. Generation. Neben eigenen Stores ist die Manufaktur in Deutschland mit rund 300 Verkaufsstellen vertreten.



Engel & Völkers Commercial vermittelt drei Mietverträge in Regensburg

Nach langjähriger Suche hat das Franchiseunternehmen Coffee Fellows in der Regensburger Innenstadt eine Ladenfläche mit ca. 96 m² angemietet. Die Eröffnung am Neupfarrplatz 2 ist für Anfang 2018 geplant. Vermieter ist ein Privatinvestor.



Die Modemarke Rue les créateurs hat für ihren ersten Shop in Deutschland ca. 80 m² Einzelhandelsfläche in der Regensburger Innenstadt angemietet. Die Fläche in der Schwarze-Bären-Straße 4 wird zum Verkauf von Damenmode und Accessoires genutzt. Die Eröffnung ist in Kürze geplant. Vermieter ist eine Privatperson.



Die Enterprise Autovermietung Deutschland B.V. & Co. KG hat in Regensburg ca. 60 m² Ladenfläche gemietet. Ab Juli 2017 soll in der Bischof-Konrad-Straße die Autovermietung des Unternehmens starten. Vermieter ist eine Immobiliengesellschaft aus München. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Regensburg.



Der dänische Schmuckfilialist Pandora eröffnet zum Herbst einen weiteren Store in der Regensburger Toplage. Auf der Königstraße 6 hat Pandora hierzu ca. 120 m² angemietet. Die Beratung und Vermittlung des Mietvertrages erfolgte durch Stores and Concepts.



H&M wird neuer Mieter im Nel Mezzo Geislingen

Die Münchner ILG Gruppe konnte H&M als neuen Ankermieter für das von ihr verwaltete Einkaufszentrum Nel Mezzo in Geislingen an der Steige gewinnen. H&M hat sich dort langfristig angemietet. H&M wird nach den notwendigen Umbaumaßnahmen in den ehemaligen C&A- und jetzigen mister*lady-Flächen eröffnen. Die derzeitige Filiale von mister*lady wird voraussichtlich Ende Juli in die bisherige Takko-Fläche umziehen. Das Nel Mezzo ist eines von drei Investitionsobjekten des ILG Fonds Nr. 37 aus dem Jahr 2011.