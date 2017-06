Vermietungstelegramm +++ Büro

Außerhalb der Big 7 wurden in den letzten Wochen im Flächensegment bis 1.000 m² folgende Bürovermietungen gemeldet:

.

Robert C. Spies vermittelt Bürofläche mit ca. 920 m²

Die Camfil Power Systems GmbH hat eine Bürofläche mit rund 920 m² in der Anne-Conway-Straße 6 im Technologiepark Uni Bremen angemietet. Die Firma im Bereich Luftfilter und Luftreinigungssysteme plant, die neuen Flächen im ersten Obergeschoss im Sommer 2017 zu beziehen. Vermieter ist die OAS Immobilien GmbH & Co. KG. Bis auf aktuell noch zur Vermietung stehende Flächen von ca. 880 m² im Erdgeschoss und ca. 320 m² im Staffelgeschoss ist das Neubauobjekt im Stadtteil Horn-Lehe mit insgesamt sechs Geschossen und einer Gesamtnutzfläche von ca. 5.000 m² vollständig vermietet. Vermittelnd tätig war das norddeutsche Immobilienberatungsunternehmen Robert C. Spies Gewerbe und Investment Bremen.



Werbeartikel Händler mieten Bürohaus in Essen

Promostore Merchandising, einer der führenden Onlineshops für Werbeartikel, hat das Bürohaus „Am Lichtbogen 4“ im M1 Gewerbepark mit Unterstützung von Brockhoff Office angemietet. Dabei handelt es sich um eine direkte Anschlussvermietung. Der Geschäftsführer Tobias Gottwald plant die Eröffnung für den 01.12.2017. Die Büros, aufgeteilt auf 4 Etagen, bieten dem Werbeartikel-Händler ausreichend Platz, um weiter zu wachsen und die prominente Stellung am Markt zu festigen und weiter auszubauen. Eigentümer des Objekts ist eine Privatperson.



JLL vermittelt Anmietungen in Essen, Dortmund, Duisburg

Unter Vermittlung und Beratung von JLL haben in Essen, Dortmund und Duisburg drei Unternehmen neue Büroflächen angemietet:



Die Fuel Card Services Ltd eröffnet zum Juni 2017 in Essen ihre erste deutsche Niederlassung. Der unabhängige Servicedienstleister von Tankkarten aus Großbritannien hat in einem Geschäftshaus in der Innenstadt, Limbecker Straße 20-28, ca. 420 m² angemietet. Eigentümer und Vermieter des insgesamt 5.000 m² umfassenden Objektes ist ein Immobilienfonds unter dem Management der Catalyst Capital GmbH.



Neu in Dortmund, Lindemannstraße 77, ist die Zentral Boden - Vermietung und Verwaltung mbH (ZBVV), ein Unternehmen der auf Wohnimmobilienfonds spezialisierten ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe. Der Immobilienverwalter bezieht im Mai/Juni 2017 ca. 130 m² Bürofläche im Westfalen-Center Dortmund, einem rund 29.000 m² umfassenden Bürogebäude der AFFIA Germany GmbH.



Die Matthews Europe GmbH & Co. KG hat in Duisburg, Schifferstraße 196, ca. 550 m² Bürofläche angemietet. Die Unternehmensberatung im Bereich der Markenumsetzung und -positionierung verlagert damit zum 1. Juli 2017 ihren Hauptsitz von Vreden in das Bürogebäude H2-Office im Duisburger Innenhafen. Vermieter ist ein Family Office.



Insgesamt 3.333 m² Bürofläche in Essen vermietet

Die Cubion Immobilien AG vermittelte vier Mietverträge mit insgesamt 2120 m² in Essen, während Brockhoff office 1213 m² Büro- und Ausstellungsfläche vermittelte.



Einen Mietvertrag über rd. 895 m² vermittelte das Maklerhaus Cubion in der Schnabelstraße 9-13. Neuer Mieter wird die Jugendhilfe Essen gGmbH. Am neuen Standort eröffnet die Jugendberufshilfe ein Kompetenzzentrum für junge geflüchtete Menschen im Alter von 18-25 Jahren. An diesem Standort ist es das Ziel, die berufliche, schulische und damit einhergehende gesellschaftliche Integration zu unterstützen und zu begleiten. Ausschlaggebend für die Anmietung war die Nähe zum Hauptstandort in der Schürmannstraße, wo die Teilnehmer in einer „Schnupperwekstatt“ arbeiten und für betriebliche Praktika vorbereitet werden. Das Objekt steht im Eigentum einer Immobiliengesellschaft.



In der Frohnhauser Straße 65 in der Essener Weststadt vermittelte das Maklerhaus außerdem einen Mietvertrag über insgesamt 495 m². Neuer Mieter wird das BerufsBildungsZentrum Altenkirchen GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Kiry Unternehmensgruppe. Das BBZ Altenkirchen ist ein bundesweit tätiges Institut für Erwachsenenfortbildung. Damit eröffnet das Institut seinen 30. Standort in Deutschland. Ausschlaggebend für die Anmietung war die für ein Bildungsinstitut ideale Gebäudestruktur und die Nähe zur Essener Innenstadt. Das Objekt steht im Eigentum einer Privatperson.



Auch in der Friedrichstraße 45-47 vermittelte das Maklerhaus einen Mietvertrag mit rd. 320 m² Bürofläche. Neuer Mieter wird das auf Insolvenzmanagement spezialisierte Büro Siemon, welches ebenfalls als Anwaltskanzlei tätig ist. Die Anwälte verfügen über insgesamt 10 Niederlassungen in Deutschland. Zusätzlich zu dem Erweiterungsbedarf der Essener Niederlassung, sind die günstige Verkehrsanbindung sowie das repräsentative Foyer und der hochwertige Ausbau der Mieteinheiten des ca. 13.600 m² großen Bürogebäudes ein Grund für die Anmietung dieser letzten Mieteinheit gewesen. Die Friedrichstraße 45-47 ist Teil des kanadischen Dream Global Reit.



Die Cubion vermittelte außerdem einen Mietvertrag über insgesamt 410 m² im Objekt Alfredstraße 57-65 in Essen Rüttenscheid. Neuer Mieter wird die Sommerhoff AG, ein bundesweit tätiges Institut für hochwertige Fortbildungsstudiengänge. Damit zieht das Institut mit seinem Deutschlandsitz von der Innenstadt nach Rüttenscheid. Ausschlaggebend für die Anmietung war die hervorragende Lage im beliebten Rüttenscheid, eine der häufig nachgefragten Büromarktzonen in Essen. Der Umzug ist zum 01.02.2017 geplant. Das Objekt steht im Eigentum einer Privatperson.



Darüber hinaus haben die Essener Unternehmen Badkultur GmbH und R. Bakker GmbH haben eine Gesamtmietfläche von ca. 580 m² in der Paul-Klinger-Straße 1 in Essen mit Unterstützung von Brockhoff Office angemietet. Eine ca. 292 m² große Bürofläche wird zukünftig von der R. Bakker GmbH genutzt. Die Badkultur GmbH ist ein Generaldienstleister rund um das Thema Bad. Auf einer ca. 288 m² wird eine Ausstellungsfläche für Architekten und Bauherren entstehen, in der nur wenige, ausgewählte Exponate real und ansonsten individuelle Räume virtuell präsentiert werden sollen. Die beiden von Geschäftsführer Richard Bakker geleiteten Unternehmen werden die angemieteten Flächen zum 01.06.2017 beziehen. Eigentümer des Objekts ist eine Privatperson.



Im Essener Fakt Tower hat außerdem der Personaldienstleister Hays AG mit Unterstützung des Maklerteams von Brockhoff Office Büroflächen angemietet. Die Hays AG aus Mannheim mietet 633 m² Büroflächen im ehemaligen Thyssenhaus. Das Objekt, Adresse Am Thyssenhaus 1-3 in Essen, befindet sich in äußerst zentraler Lage, direkt in der City fußläufig zum Essener HBF. Der Fakt Tower wird aktuell umfangreich und zeitgemäß revitalisiert, zudem erhält das Hochhaus eine neue Fassade. Vor dem Einzug des neuen Mieters wird die Fläche komplett neu und modern ausgebaut. Eigentümerin ist die Fakt AG.



380 m² Fläche in Bochum vermietet

Neben den Anmietungen Essen vermittelte Cubion außerdem einen Mietvertrag über insgesamt 380 m² in der Markstraße 77 in Bochum Querenburg an Wienhaus & Woiske. Die Steuerberatungskanzlei legt damit seine Standorte Bochum und Gelsenkirchen zusammen und zieht innerhalb des ersten Quartals 2017 zur Markstraße. Das Objekt steht im Eigentum einer Privatperson. Zudem wurden zwei Mietverträge über insgesamt rd. 665 m² im „Märkischen Quartier“ an der Löwenstraße 11a in Dortmund unterschrieben. Zu Jahresbeginn sicherte sich ein Beratungsunternehmen im IT Bereich eine rd. 540 m² große Büroeinheit, welche bereits Anfang März bezogen wurde. Eine rd. 125 m² große Mieteinheit in dem 2006 errichteten Gebäude mietete die Energiekontor AG. Eigentümer der Immobilie ist die Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die Cubion zu Beginn des Jahres als Leadmakler beauftragt hat.



Insgesamt umfasst das Märkische Quartier drei Immobilien in der Märkischen Straße bzw. der Löwenstraße im Stadtbezirk Innenstadt Süd-Ost. Die Gebäude wurden 1951 (Stadtarchiv), 1963 (Märkischer Turm) und 2006 (Märkisches Tor) gebaut. Eine umfangreiche Sanierung des Stadtarchivs sowie des Turms hat in 1998 stattgefunden.



Zwei neue Mieter im Leipziger Barthels Hof

Der Barthels Hof in der Leipziger Innenstadt bekommt zwei weitere Mieter: Die Atene KOM GmbH, Agentur für Kommunikation, Organisation und Management, mietete dort rund 500 m² Bürofläche und wird die neuen Räumlichkeiten in der Hainstraße 1-3 im Sommer beziehen. Weitere 300 m² sicherte sich die Buchungswelt GmbH, die dort ab Juli ihr Online-Reisebüro betreiben wird. Die Vermittlung beider Mieter erfolgte über die Berater von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin des Objekts ist die Litos Barthels Hof GmbH & Co. KG, eine Beteiligungsgesellschaft der Litos Immobilien AG, Pöcking.



800 m² Bürofläche in Magdeburg vermietet

Das Maklerhaus Aengevelt hat 800 m² Bürofläche in Magdeburg vermietet. Ein in 2016 in Magdeburg gegründetes und im Internet- und Social Media-Bereich tätiges Startup erhält nach erfolgreichem Markteintritt bei der Unternehmensexpansion einen Mietvertragsabschluss über rd. 370 m² Bürofläche in einem Wohn- und Geschäftshaus in Magdeburg-Buckau. Vermieter ist eine private Eigentümergemeinschaft.



Außerdem begleitet das Maklerhaus die sachsen-anhaltische Landesvertretung der gesetzlichen Krankenkasse Barmer bei der Suche nach einem neuen Standort in Magdeburg und vermittelt dazu einen Mietvertragsabschluss über rd. 430 m² Bürofläche in dem repräsentativen Büro- und Geschäftshaus Hegelstraße 4 in der Magdeburger City. Vermieter ist ein privater Bestandshalter. Im Rahmen der Standortoptimierung suchte die Landesvertretung der Barmer moderne Flächen mit leistungsfähiger IT- und Internet-Anbindung.



Energiedienstleister Enloc verlegt seinen Dresdner Standort

Der Energieversorger Enloc GmbH wird seinen Sitz in Dresden verlegen: Rund 600 m² Bürofläche mietete das Unternehmen in der Waisenhausstraße 8 im Geschäftshaus Prager Entreé über die Berater von BNP Paribas Real Estate. Die aktuell genutzten Räumlichkeiten von Enloc in der Marienstraße 20 sollen saniert und umgenutzt werden. Das Prager Entreé ist ein modernes Geschäftshaus mit Einzelhandels- und Büroflächen in einer Top-Lage am Beginn der Fußgängerzone Prager Straße.



JLL vermittelt für Interhyp AG Anmietung in Mannheim

Durch zwei Anmietungen unter Vermittlung von JLL ist das projektierte Bürogebäude Heinrich-von-Stephan-Straße 3-5 im Mannheimer Kepler-Quartier mit insgesamt 7.900 m² vollständig vermietet. Das Kepler-Quartier wird unweit des Hauptbahnhofs von der Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau GmbH entwickelt.



Ca. 670 m² Bürofläche wird die Interhyp AG ebenfalls ab dem zweiten Quartal 2018 belegen. Die Mannheimer Niederlassung des größten deutschen Vermittlers privater Baufinanzierungen zieht aus der Dynamostraße um. JLL war für Interhyp vermittelnd tätig.



Die PKF Leifert Molz GmbH hat zum Sommer 2017 ca. 273 m² in der Werderstraße 23-25 in Mannheim angemietet. Das Unternehmen ist eine partnergeführte Beratungsgesellschaft mit Konzentration auf die Rhein-Neckar-Region. Vermieterin ist die Meag, Vermögensmanager von Munich RE und Ergo. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar war vermittelnd und beratend tätig.



JLL vermittelt in Nürnberg Büroflächen an vier Unternehmen

JLL hat in Nürnberg ca. 2355 m² Bürofläche an drei Unternehmen vermittelt.



Die Regus-Gruppe hat in Nürnberg, Südwestpark 67, ca. 685 m² Bürofläche angemietet. Der Anbieter von flexiblen Arbeitsplatzlösungen wird den neuen Standort im insgesamt 190.000 m² umfassenden Businesspark im zweiten Quartal 2017 beziehen. Es handelt sich dabei um das zweite Business Center von Regus in Nürnberg. Vermieter ist die Süd-West-Park Management GmbH, ein Unternehmen der DV Immobilien Gruppe.



Das Ingenieurbüro Koppe wird ca. 570 m² Bürofläche in der Dürrenhofstraße 5 belegen. Es handelt sich dabei um den Erstbezug eines Neubaus. Koppe zieht zum Mai 2017 innerhalb von Nürnberg um. Vermieter des damit vollständig vermieteten Bürogebäudes mit insgesamt 2.300 m² ist die Projektentwicklungsgesellschaft Dibag Industriebau AG.



Ebenfalls in ein Objekt der Dibag zieht zum April 2017 die Nürnberger Kommunikationsagentur Schultze.Walther.Zahel GmbH um. Das Unternehmen bezieht ca. 450 m² Bürofläche im 2014 erbauten, ca. 8.000 m² umfassenden Bürogebäude Am Tullnaupark 8.



Die Infas quo GmbH hat in Nürnberg, Prinzregentenufer 3, ca. 650 m² Bürofläche angemietet. Das unter dem Dach der infas Holding AG neu gegründete Marktforschungsunternehmen bezieht im Mai 2017 die Flächen im insgesamt 3.500 m² umfassenden Geschäftshaus. Vermieter des Jugendstilgebäudes ist ein privater Investor.



Dr. Manfred Lang und Anne Monnier-Winterstein, Gesellschafter des Internationalen Fortbildungsinstituts für zahnärztliche Implantologie, IFZI, mieten seit 1. März 2017 Büroräume im Penthaus des Sebald Kontores in der Inneren Laufer Gasse 24. Inzwischen laufen die Schulungen auf den circa 200 m² im vierten Stock auf Hochtouren.