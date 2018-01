Vermietungsstart für Mönchengladbachs Roermonder Höfe

Visualisierung Fliethstraße

Die Fertigstellung einer Musterwohnung im 1. Bauabschnitt sowie der weit fortgeschrittene Rohbau des 2. Bauabschnittes an der Fliethstraße haben die Gondo Immobilien GmbH und der Immobilienberater Bienen & Partner veranlasst, den offiziellen Vermietungsstart der Wohn- und Gewerbeflächen des derzeit größten Bauprojektes in der Mönchengladbach City, den Roermonder Höfen zwischen Lüpertzender- und Fliethstraße, zu verkünden.

Das innerstädtische Wohn- und Büroquartier Roermonder Höfe, dessen Gesamtinvestitionsvolumen mit rund 60 Millionen Euro angegeben wird, befindet sich nun voll im Zeitplan: Die Fassaden der ersten fertiggestellten Wohngebäude weisen bereits auf die Gestaltung Wertigkeit des gesamten Areals hin, das einst der Standort des Zentralbads war. Mitten in der Stadt entsteht somit an prominenter Stelle großzügiger Raum für Wohnen, Arbeiten, medizinische Versorgung und Kinderbetreuung. Künftig werden hier täglich rund 650 Menschen wohnen oder tätig sein. Hinzu kommen Patienten, Kunden und Besucher der Gewerbeflächen – so kommt Leben in die Innenstadt.



Wie der Immobilienberater Bienen & Partner vermeldet, besteht für die hochwertigen Wohnungen mit Wohnflächen von 50 m² bis 150 m², die unter anderem bereits mit einer Einbauküche ausgestattet sein werden, eine hohe Nachfrage. Insgesamt werden auf dem Areal 11.500 m² gehobene Mietwohnfläche im KfW-55-Energiestandard entstehen. Ende Juni 2018 werden 56 der insgesamt 130 barrierearmen Wohnungen fertiggestellt sein und die ersten Mieter können einziehen. Bereits Mitte letzten Jahres hatte für 39 Millionen Euro ein großer Teil der Neubauentwicklung den Eigentümer gewechselt. Industria Wohnen kaufte 130 Wohneinheiten inklusive 120 Tiefgaragenplätze für den offenen Spezial-AIF Industria Wohnen Deutschland IV [Industria Wohnen kauft erwirbt Neubau-Entwicklung in Mönchengladbach]. Da der neue Eigentümer einige Änderungswünsche hatte, die in das Projekt eingearbeitet werden mußten, geriet der ursprüngliche Zeitplan aus den Fugen.



Auf dem insgesamt ca. 15.000 m² großen Areal mit vier Parkebenen entstehen im 2. Bauabschnitt zur Fliethstraße weitere Gebäude mit rund 7.200 m² Büro-, Service- und Gastronomieflächen, deren Rohbauarbeiten in Kürze abgeschlossen sein werden.