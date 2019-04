Vermietungsquote im Urban Soul Bonn steigt auf über 70%

Nachdem mit Motel One im letzten Jahr der erste Mieter für das Projekt „Urban Soul – Dreiklang für Bonn“ für das mittlere der drei Häuser bekanntgegeben werden konnte, wurden inzwischen für das direkt am Eingang zur Fußgängerzone gelegene „Lifestyle House“ weitere Mietverträge unterzeichnet. Die ersten Eröffnungen sind für Frühjahr/Sommer 2020 geplant. Für das Projekt zeichnet sich die Die Developer Projektentwicklung GmbH verantwortlich.

