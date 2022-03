Edge Deutschland kann sich sowohl in an der Spree als auch an der Alster über Top-Vermietungsquoten freuen. Das Holz-Hybrid Edge Suedkreuz Berlin, das in Kürze an den Eigentümer Colcap übergeben wird, ist voll vermietet. In der Hamburger Hafencity sicherte zudem das Entsorgungsunternehmen Veolia Umweltservice Flächen im Edge HafenCity.

