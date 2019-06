Alstria vermietet 6.350 m² in Stuttgarter Innenstadt

Rotebühlstraße 98-100

© Annika Feuss/Alstria Office REIT-AG

Die Alstria Office REIT-AG hat einen neuen Mietvertrag für das Gebäude in der Rotebühlstraße 98-100 in der Stuttgarter Innenstadt abgeschlossen. Der Immobilienmanager hatte die Immobilie mit einer Gesamtfläche vom 8.400 m² im Jahr 2011 akquiriert. Ein neuer Mieter wird für eine Laufzeit von 15 Jahren 6.350 m² Büro- und Nebenflächen anmieten. Der Mietvertrag beginnt am 1. Oktober 2021 und erzielt jährliche Mieterträge in Höhe von 1,6 Mio. Euro. Das laufendes Mietverhältnis endet am 31. März 2020. Der Mietvertrag wurde von Jones Lang LaSalle vermittelt.

