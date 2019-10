Kik mietet 1.400 m² im City Center Eisenhüttenstadt

Die Fair Value REIT-AG hat einen Vermietungserfolg im City Center Eisenhüttenstadt erreicht. Als neuer Mieter für eine Einzelhandelsfläche von rd. 1.400 m² konnte die KiK Textilien und Non-Food GmbH (KiK) gewonnen werden. Der Mietvertrag läuft über 10 Jahre bis 2030.

Das City Center an der Nordpassage 1 in Eisenhüttenstadt befindet sich im Eigentum des Tochterunternehmens BBV Immobilien-Fonds Nr. 10 GmbH & Co. und wird durch die IC Immobilien Gruppe verwaltet. Vermittelt wurde der neue Mietvertrag mit KiK ebenfalls durch die den Property und Asset Mangement Dienstleister.



„Dieser Mietvertragsabschluss ist ein Beleg für die Nachhaltigkeit des Objektstandortes. Wir sind überzeugt, weitere Flächen zeitnah zu vermieten bzw. zu verlängern“, so Kevin Julian Fuhr, Vorstand der Fair Value REIT-AG.