Vermicon verlegt ihren Hauptsitz in den Munich Airport Business Park

Im Zuge seiner internationalen Wachstumsstrategie möchte das Unternehmen von den Synergieeffekten und Infrastrukturvorteilen des Standorts Hallbergmoos profitieren.

.

Die seit 1997 in der industriellen Mikrobiologie tätige Vermicon AG dockt ab März 2022 mit biotechnologischer Expertise und weitreichenden Zukunftsplänen in Hallbergmoos an. „Wir freuen uns sehr, nach Pieris Pharmaceuticals und Metabolon mit der Vermicon AG einen weiteren hochkarätigen Vertreter der Biotechnologie-Branche im Skygate am Standort Hallbergmoos begrüßen zu dürfen“, sagt Alexander Mademann von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Hallbergmoos. Die Gemeinde nördlich von München strebt die Entwicklung zu einem bayerischen Life Science-Standort an, der durch Flughafennähe und Mietersynergien, vor allem in der Biotech-Branche, überzeugen kann.



„Wir fanden den Gedanken von Anfang an reizvoll, dass unmittelbar in der Nähe des Münchner Flughafens ein Biotechnologiestandort aufgebaut wird. Da das Vorhaben auch von der lokalen Politik unterstützt wird, haben wir schnell den Entschluss zum Umzug gefasst“, erklärt Dr. Jiri Snaidr, Vorstandsvorsitzender der vermicon AG. Knapp 800 m² Fläche hat das Unternehmen im labortechnisch bestens ausgerüsteten Skygate (Zeppelinstraße 1-3) im Munich Airport Business Park angemietet. Das Gebäude wurde in den letzten Jahren umfangreich durch die Rock Capital Group aufgewertet und bietet nicht nur ein modernes Arbeitsklima, sondern auch ausreichend Platz für das wachsende Team mit rund 20 Mitarbeitern, die in Zukunft von hier aus Proben empfangen, Produkte aussenden und den kontinuierlichen Austausch mit dem in der gesamten Welt verteilten Kundenstamm pflegen sollen. „Die modernen Büros, die labortechnische Infrastruktur, die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und den Flughafen München sowie die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten für unsere Angestellten bieten nicht nur Vorteile in der Mitarbeitermotivation. Sie öffnen uns die Tür zum internationalen Wirtschaftsraum.“, so Snaidr.