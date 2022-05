Vermehrt erwirbt das Linzer Nestlé-Areal

Vermehrt hat das Nestlé-Areal im Herzen von Linz erworben und plant auf einer Fläche von mehr als 17.000 m² den „Trinity Park“. Den Vorgaben der Stadt Linz entsprechend, soll mit dem neuen Projekt das Franckviertel zu einem lebendigen Stadtteil werden, in dem Wohnen und Arbeiten, soziales Leben, Kultur und Studieren nah beieinander liegen.

.