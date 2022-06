Vermarktungsstart für Wiener Wohnprojekt „Leopold XXI“

Die EHL Wohnen GmbH und Colliers starten im Rahmen eines co-exklusiven Mandats die Vermarktung des Wohnbauprojekts „Leopold XXI“ im 21. Wiener Gemeindebezirk, ein Projekt der Auris Immo Solutions GmbH für den „Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich“.

Die insgesamt 76 hochwertig ausgestatteten Wohnungen mit ein bis vier Zimmern bzw. 36 m² bis 120 m² Wohnfläche verfügen alle über private Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen, Loggien oder Eigengärten, die zu idyllisch, grünen Innenhöfen ausgerichtet sind. Die Wohnungen sind ab August 2022 bezugsfertig.



Der Standort Leopoldauer Platz 9-11 befindet sich im historischen Ortskern des Bezirksteils Leopoldau. Die öffentliche Verkehrsanbindung zum Stadtzentrum ist durch die nahegelegenen Stationen der Autobuslinien 27A, 29A und 31A und die U1 bestens gegeben. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich zahlreiche Nahversorger, das Einkaufszentrum Citygate ist ebenfalls nur ca. einen Kilometer entfernt. Mehrere Schulen und Kindergärten im Umfeld machen das Objekt auch für Familien mit Kindern sehr attraktiv.



Das Leopold XXI punktet laut des Investors vor allem durch die optimale Kombination von urbanem und ländlichem Lebens- und Wohngefühl. „Mit dem liebevoll gestalteten Neubauprojekt am Leopoldauer Platz ergibt sich eine wunderschöne Symbiose aus Großstadt und dörflichem Charakter, umgeben von Grünflächen und charmanten Innenhöfen. Die großstädtische Lage bietet den Bewohnern eine sehr gute Infrastruktur, und unmittelbare Nähe zu großen und vielfältigen Grünflächen und den damit verbundenen Freizeitmöglichkeiten“, so Karina Schunker, Geschäftsführerin der EHL Wohnen. „Das macht die Wohnungen für Familien, Paare und Singles mit Liebe zur Natur sehr attraktiv.“