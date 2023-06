Vermarkter Wall mietet 8.200 m² im Holzhauser Quartier

Die Wall GmbH mietet im Gewerbepark Holzhauser Quartier in Berlin-Reinickendorf im Rahmen eines grünen Mietvertrags ca. 8.200 m² an und wird dort verschiedene Betriebs- und Geschäftsprozesse konzentrieren. Die Räumlichkeiten umfassen 1.345 mn² für Büro, 5.035 m² für Lager und Werkstätten sowie 1.820 m² für Produktion.

