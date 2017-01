Verletzte nach Deckeneinsturz im Auswärtigen Amt

Blick auf das Auswärtige Amt

Am Mittwochabend ist ein Teil der Deckenverkleidung in einem Konferenzsaal im Auswärtigen Amt am Werderscher Markt in Mitte auf eine Besuchergruppe herabgestürzt. Während einer 50-köpfigen Archäologen-Versammlung im Fritz-Kolbe-Saal des Amtes knirschte es plötzlich und wenig später stürzte das Deckenteil herab: Das Deckenelement verletzte drei Menschen; angesichts der großen Personenzahl im Saal ist das Unglück somit noch glimpflich abgelaufen. Laut der Berliner Morgenpost, die sich auf Informationen aus der Behörde beziehen, seien an dem Vorfall bauliche Mängel des in die Jahre gekommenen Gebäudes Schuld. Offiziell gibt es bis dato aber noch kein Statement zur Ursache.

In der Folge wurde der Saal sowie zwei weitere, die über eine ähnliche Deckenkonstruktion verfüggen, vorsorglich gesperrt, bis Sachverständige die Gefährdung eingeschätzt haben. Der Erweiterungsbau des Ministerums am Werderschen Markt in Mitte wurde 1999 fertiggestellt. Laut rbb-Informationen ist dies nicht der erste Vorfall. Im letzten Jahr soll bereits eine Marmorplatte vor dem Weltsaal abgesackt sein, die dann drohte abzustürzen. Bei diesem Vorfall kam allerdings niemand zu schaden.