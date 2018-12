NAI Apollo hat der Stuttgarter Verlagskontor SVK GmbH eine 310 m² große Bürofläche in der Neuhauser Straße 15a in der Münchener Innenstadt vermittelt. Der Eigentümer des Gebäudes ist die Dr. Bauer Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG. Das Stuttgarter Verlagskontor SVK GmbH ist ein Tochterunt

[…]