Dorotheen Quartier: Ministerien packen Umzugskartons

Dorotheen Quartier

Da die Eröffnung in greifbare Nähe rückt, beziehen die ersten Mieter inzwischen Stellung. Das Sozial- und das Verkehrsministerium des Landes packen derzeit an ihrem Sitz, der Schellingstraße 15 bzw. an der Hauptstätter Straße 67, ihre Umzugskartons, um in das Dorotheen Quartier am Karlsplatz zu ziehen, wo die Behörden auf rund 20.000 der insgesamt 28 000 m² Bürofläche starten wird. Das Wirtschaftsministerium hatte die Mietverträge für das 200-Millionen-Euro-Projekt von Breuninger bereits vor Baustart in 2015 unterzeichnet.

.