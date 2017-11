Project startet Vertrieb für Projekt „Maison Viktoria“ in Berlin-Friedenau

Maison Viktoria

Im Berliner Ortsteil Friedenau startet Project Immobilien am kommenden Wochenende den Verkauf des Neubaus „Maison Viktoria". In energieeffizienter KfW-55-Bauweise entstehen in der Varziner Straße 16, 17 insgesamt 39 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen.

Das rund 1.745 m² große Grundstück befindet sich inmitten einer größtenteils unter Denkmalschutz stehenden Nachbarschaft in Friedenau, dem berühmtesten Künstlerviertel der Hauptstadt. Hier errichtet der Projektentwickler und Bauträger ein KfW-55-Mehrfamilienhaus mit sechs Geschossen plus Staffelgeschoss, einer Gesamtwohnfläche von rund 3.150 m² sowie einer Tiefgarage mit 30 Pkw- und zwei Motorradstellplätzen. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2018 geplant.



Die Terrassen mit privatem Garten, Balkone und Dachterrassen der entstehenden 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von circa 59 bis 105 m² sind allesamt nach Süden zum begrünten Hinterhof ausgerichtet, wo auch Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten für Kinder vorgesehen sind. Die gehobene Ausstattung der Wohneinheiten umfasst neben Echtholzparkett, Fußbodenheizung und Markensanitäranlagen auch zahlreiche bodentiefe Fenster. Personenaufzüge ermöglichen den barrierefreien Zugang von der Tiefgarage bis zur jeweiligen Wohnungsetage.