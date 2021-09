Anteon Immobilien hat im Auftrag eines luxemburgischen Fonds das Deutsche Post-Areal am Hauptbahnhof in Siegen an ein lokales privates Family Office verkauft. Das Deutsche Post-Areal befindet sich an der Hindenburgstraße 9/Heeserstraße 5 und somit in exponierter Innenstadtlage von Siegen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.…

[…]