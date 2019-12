Dortmund bekommt erstes Niu-Hotel

Dortmund wird bald sein erstes Hotel der Marke „The Niu“ bekommen. Die Novum Development hat ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Rheinischen Straße 173 in Dortmund von Peach Property Group erworben und plant, dieses in ein Hotel umzubauen. Die Novum Hospitality soll dann als zukünftiger Pächter fungieren. Bei dem Gebäude handelt es sich um die ehemalige Konzernzentrale der Hoesch-Union an zentraler Lage im Entwicklungsgebiet „Smart Rhino“. Einzelheiten zum Kaufpreis wurden nicht bekannt. Die Transaktion soll Anfang des 2. Quartals 2020 geclosed werden.

„Wir freuen uns sehr, dass Novum Development das geplante Hotelprojekt in dieser imposanten Immobilie nun umsetzen wird. Der erfolgreiche Verkauf dieser Gewerbeimmobilie schärft unser Profil als Wohnbestandshalter in Deutschland mit rd. 13.000 Wohnungen nochmals deutlich“, kommentiert Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group.



„Wir sind stolz, nicht nur Projekteigentümer dieser industrie-historisch bedeutsamen Immobilie zu sein, sondern freuen uns umso mehr, das geplante Hotel mit Novum Hospitality künftig unter unserer Millennial-Marke “The Niu„ zu betreiben. Geschäfts- und Freizeitreisenden wird damit eine besondere Übernachtungsmöglichkeit im Herzen Nordrhein-Westfalens geschaffen“, ergänzt David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner Novum Hospitality.